Ciucă: Dacă facturile la energie întârzie, plata să se facă eșalonat

„Pentru furnizorii care nu au fost în măsură să trimită facturile la timp, este absolut anormal ca orice consumator final să primească factura după cinci luni sau șase luni și să plătească întreaga sumă. Ca atare, am solicitat ca acea sumă să fie eșalonată, astfel încât cetățenii să poată să își plătească factura”, afirmă Nicolae Ciucă.

Întrebat dacă în cazul în care facturile întârzie 5 luni, atunci factura ar putea fi eșalonată pe 5 luni, premierul a spus: „Total de acord, de altfel mi se pare normal”.

Despre reglementarea prețului la energie pentru doi ani, Nicolae Ciucă a precizat: Este o decizie pe care am convenit-o cu toții, să avem asigurată această predicție pentru doi ani de zile. Inițial am afirmat că ne dorim pentru un an, pentru că așa a fost stabilit în ordonanțele pe care le produsese săptămânile trecute”.

(sursa: Mediafax)