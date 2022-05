Ciucă, despre decizia din cazul Colectiv: Se execută, nu se discută. Pacienții arși, tratați afară

„Decizia a fost luată joi de instanță și este o decizie care trebuie respectată. Se execută și nu se discută. Faptul că astăzi nu avem un spital de mari arși se înscrie, practic, în lipsa de realizări pe care țara noastră le are, nu numai în spitalul de mari arși, ci și în celelalte proiecte pe care noi am gândit că trebuie înfăptuite în dezvoltarea sistemului medical”, spune Nicolae Ciucă.

Potrivit premierului, sunt două elemente fundamentale pentru continuarea dezvoltării României.

„Dezvoltarea sistemului de educație și dezvoltarea sistemului săanitar, astfel încât să putem să asigurăm sănătatea cetățenilor noștri. Până în acest moment este cât se poate de ușor de realizat că nu am făcut pași importanți către obiectivul de realizare a spitalelor. Au fost promise și opt spitale, de la opt au rămas trei... Am discutat într-o ședință de guvern - e obligatoriu la nivelul Ministerului Sănătății să se înființeze acea agenție de dezvoltare a infrastructurii spitalicești. Faptul că nu avem un spital de arși... În acest moment, cazurile grave și când avem un număr de persoane care suferă astfel de accidente, ei sunt tratați în alte țări. Nu pot promite un spital de arși într-un an sau doi”, conchide Ciucă.