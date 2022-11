Ciucă, răgușit la un eveniment: Nici șeful DSU nu are o soluție!

„Permiteți-mi să încep prin a-mi cere scuze pentru vocea mea, am făcut tot posibilul să mă recuperez, am cerut sprijinul șefului nostru de la Departamentul de Urgențe, și pentru prima dată nu are nicio soluție. Așa că...”, a spus Nicolae Ciucă, în debutul discursului său de la „Euro-Atlantic Resilience Forum - Black Sea Perspectives”.

La evenimentul de la Palatul Parlamentului mai participă președintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu, dar și șeful DSU, Raed Arafat.

Prima ediție a Forumului euro-atlantic pentru reziliență, organizat la București, cu peste 1500 de participanți, se bucură de prezența a peste 50 de speakeri din România, Statele Unite, Franța, Germania, Spania, Italia, Portugalia, Turcia, Polonia, Cehia, Slovacia, Slovenia, Ucraina, Republica Moldova, Estonia, Suedia, Finlanda, Israel, Republica Coreea si Serbia.

(sursa: Mediafax)