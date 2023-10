Ciucă: Trebuie să găsim soluţii de reglementare echilibrate pentru a proteja copiii de pericolele mediului online

"Aşa cum arată numeroase studii, accesul copiilor la internet are atât efecte pozitive, cât şi efecte negative. Tema de astăzi răspunde unei probleme reale, efectele negative pe care le poate avea expunerea necontrolată a copiilor noştri. Misiunea noastră este să potenţăm efectele negative. Vreau să fie cât se poate de clar - această dezbatere, ca şi viitoarea iniţiativă legislativă, nu trebuie privite din perspectiva unui conflict între generaţii. O astfel de abordare ar fi complet greşită şi ar deturna scopul dezbaterii de astăzi. Ce vreau să subliniez este nevoia de a trata cu toată atenţia un subiect care priveşte siguranţa copiilor. Nu trebuie privită din perspectiva unui conflict între generaţii, părinţii au obligaţia să înţeleagă că lumea se schimbă sub impactul tehnologiei mai rapid decât se poate imagina. Este datoria noastră să avem grijă de copiii noştri. Din păcate, avem în continuare mulţi părinţi care nu conştientizează pericolul real al expunerii copiilor lor la spaţiul virtual total necontrolat, dar şi pentru că sunt în continuare mulţi care cred că orice reglementare ar însemna o îngrădire a libertăţii şi a dezvoltării copiilor", a precizat Ciucă, la dezbaterea organizată de preşedintele Comisiei pentru apărare din Senat, Nicoleta Pauliuc, iniţiatorul unui proiect legislativ pe tema siguranţei copiilor în mediul online.



El a adăugat că utilitatea unor astfel de dezbateri este dată nu doar de discutarea problemei în sine şi a eventualei soluţii tehnice, dar şi de informarea şi conştientizarea societăţii în această privinţă.



"Ceea ce trebuie să identificăm sunt soluţiile incluzive care să le ofere părinţilor instrumentele necesare pentru educaţia copiilor, iar copiilor un spaţiu online mai sigur, care să nu le afecteze libertatea, educaţia şi siguranţa personală. La nivelul statelor dezvoltate există o preocupare constantă îndelungată privind siguranţa copiilor în mediul online. (...) Consider că este un demers extrem de actual şi de inspirat, aş spune chiar curajos şi practic, el răspunde unei nevoi a societăţii noastre de astăzi şi de mâine. În calitate de preşedinte al PNL, vreau să vă asigur că vom oferi tot sprijinul pentru ca acest demers să parcurgă toţi paşii de consultare şi în final să avem un demers care are la bază atât opiniile celor de specialitate, cât şi ale actorilor despre care vorbeam - părinţi şi copii - şi în final să avem o lege pe care ne-o dorim cu toţii. Este foarte important să realizăm cât de dinamică este această piaţă în spaţiul virtual, cât de mult înseamnă mediul virtual, digitalizarea şi să asigurăm un cadru care să nu producă consecinţe pe care ulterior să le regretăm, în loc să beneficiem de tot ceea ce înseamnă soluţie tehnică şi tehnologică", a explicat Nicolae Ciucă.



Preşedintele Senatului a subliniat că problemele ridicate de această temă trebuie abordate interdisciplinar, atenţionând că soluţiile nu sunt uşor de găsit, pentru că orice reglementare a comportamentului uman în mediul online determină discuţii despre protejarea libertăţii în spaţiul virtual.