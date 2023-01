Ciucă: România a fost şi va rămâne spaţiu de siguranţă şi linişte pentru valurile de refugiaţi ucraineni

Nicolae Ciucă a participat, vineri, la Palatul Victoria, la prezentarea Raportului privind eforturile şi realizările României în domeniul asistenţei umanitare a refugiaţilor, al drepturilor copilului şi al altor categorii vulnerabile pe anul 2022, realizat de Departamentul pentru responsabilitate socială comunitară şi grupuri vulnerabile, în colaborare cu partenerii instituţionali.

El a mai spus că Guvernul a generat o strategie clară de răspuns la criza refugiaţilor, bazată pe două faze: intervenţia de urgenţă şi răspunsuri pe termen mediu şi lung pentru integrarea refugiaţilor, care au presupus o colaborare extinsă cu toţi partenerii sociali de tip "all society response".



"România a fost prima ţară din Uniunea Europeană care a adoptat un plan naţional de măsuri de incluziune şi protecţie a refugiaţilor pe termen mediu şi lung şi a propus statelor europene un model de leadership şi coordonare la nivel politic în domeniul integrării refugiaţilor, concretizat în Platforma de la Bucureşti, care oferă spaţiul de dialog la nivel înalt pentru această situaţie umanitară fără precedent. Am învăţat şi multe lecţii în anul care s-a scurs pe fondul acestei crize fără precedent. Am văzut şi testat limitele sistemului nostru de asistenţă şi, uneori, ale capacităţii logistice sau de resurse umane. Şi aici s-a văzut valoarea parteneriatului extins cu agenţiile Organizaţiei Naţiunilor Unite, societatea civilă şi mediul privat, pentru că împreună am putut fi complementari şi am fost capabili să livrăm un răspuns coerent şi eficient", a transmis premierul.