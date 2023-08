Ciucă: Marea Neagră, punct fierbinte al globului, dar și zonă de mare relevanță strategică

„Cu ocazia Zilei Marinei Române, urez personalului militar și civil care navighează sub drapelul țării pe mările și oceanele lumii multă sănătate și putere de muncă. Gândurile tuturor se îndreaptă astăzi către marinarii care lucrează în condiții solicitante și depun eforturi majore pentru îndeplinirea misiunilor cu dedicare și profesionalism, atât în apele noastre teritoriale, cât și pe alte meridiane. Acest an aduce o serie de provocări în zona Mării Negre, care a devenit un punct fierbinte al globului, dar și o zonă de mare relevanță strategică pentru partenerii noștri nord-atlantici. Securitatea acestor ape asigură stabilitatea întregii regiuni și transformă România într-un furnizor important de securitate. Acum, contextul geostrategic este marcat la Marea Neagră de amenințările rusești, de îngreunarea de către Moscova a traficului comercial, de atacarea unor porturi civile pentru periclitarea siguranței alimentare internaționale. Poziția unică a României - atât din punct de vedere terestru, cât și maritim - a îndreptat ochii tuturor către capacitățile noastre navale. Am încredere că oamenii inimoși și profesioniști din Forțele Navale Române se vor ridica la înălțimea așteptărilor lumii libere”, scrie pe Facebook Nicolae Ciucă.

El amintește și de Adormirea Maicii Domnului.

„Tot astăzi (marți - n.r.), creștinii prăznuiesc Adormirea Maicii Domnului, marea sărbătoare a trecerii la cele veșnice a mamei Mântuitorului. E un prilej important de rugăciune și evlavie, pentru ca Sfânta Fecioară să ne lumineze calea în viață și să ne aibă în paza Sa. La mulți ani tuturor marinarilor militari și civili, lucrătorilor portuari și constructorilor navali! Sfânta Fecioară Maria să vă ocrotească oriunde ați fi și bun cart înainte”, încheie Ciucă.

(sursa: Mediafax)