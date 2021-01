„Close, but not Klaus enough!” Și Regele Carl al XVI-lea Gustaf al Suediei s-a vaccinat împotriva COVID-19

Sursa: Hepta

Ambasada Suediei anunță printr-o postare că regele Carl al XVI-lea Gustaf s-a vaccinat împotriva COVID -19. Foarte multe comentarii fac comparații între imaginea regelui și cea a președintelui Klaus Iohannis: „Close, but not Klaus enough”.

„His Majesty, the King of Sweden, got his shot yesterday”, anunță Ambasada Suediei printr-o postare pe Facebook. Anunțul vaccinării regelui Carl al XVI-lea Gustaf este însoțit de o imagine cu regele în cămașă și cravată și o mânecă suflecată.

Foarte multe comentarii fac comparații între imaginea regelui și cea a președintelui Klaus Iohannis.

„Close, but not Klaus enough!”, „Not exactly the biceps we were looking for”, „Mai are de lucrat la brațe!”, „Cu scuzele de rigoare dar regele mai are de lucrat până să îl ajungă pe Klaus” sau „În sfârșit v-am luat și noi fața cu ceva sau cineva!”, sunt doar câteva comentarii.

După vaccinarea președintelui Klaus Iohannis, în mediul online a explodat un val de glume şi de imagini amuzante. Un utilizator a spus că preşedintele este şi sistemul de apărare al României: „Romania’s defense system”. Altul a scris: „În numele tuturor femeilor, vă mulțumim. La rapel, dacă se poate, vă rugăm frumos, vrem să vedem dacă faceți și abdomene”.

(sursa: Mediafax)