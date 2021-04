Clotilde Armand: Conducerea RAAPPS distruge voit monumentul Hotel Triumf

Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, face acuzații grave la adresa conducerii RAAPPS. Distruge voit monumentul Hotel Triumf, achiziționează produse de îngrijire personală în loc să repare acoperișul imobilului, spune Armand.



Acoperișul și o parte din podul imobilului Hotel Triumf, situat pe Șoseaua Kiseleff nr. 12, au fost afectate de un incendiu izbucnit în data de 12 septembrie 2020.

Primarul Sectorului 1 susține că pe 24 ianuarie a semnalat public faptul că acest monument este în pericol și trebuie să fie protejat acoperișul până ce se vor efectua lucrările ample de reparație.

Ulterior, reprezentanții RAAPPS au anunțat că au lansat licitația pentru reparația acoperișului. Au fost depuse mai multe oferte pentru realizarea de lucrări de reparații la Hotelul Triumf pentru un contract estimat la 2,94 milioane de lei, fără TVA, spune Clotilde Armand.

De atunci, nimic nu s-a întâmplat și acoperișul este și mai degradat.



„Astăzi, 17 aprilie, am trecut să văd cum mai arată acoperișul. Surpriză! Este mai degradat ca în ianuarie. Iar din ianuarie și până acum conducerea RAAPPS nu s-a grăbit să acopere acoperișul și lasă voit să se distrugă acest monument. După atâtea luni de zile în care am tot semnalat problema pare că RAAPPS nu are timp să cumpere o prelată și să acopere zona distrusă. Însă are timp de altceva. Să achiziționeze ’’produse de îngrijire personală’’. Este mai mult decât trist să vezi cum nepăsarea actualei conduceri tratează acest monument”, a scris Clotilde Armand pe Facebook.

Potrivit primarului Sectorului 1, RAAPPS are pierderi financiare de ani de zile. Ea utilizează date de la Ministerul Finanțelor conform cărora regia de stat avea anul trecut două mii de angajați și pierderi de 30 milioane de lei.

