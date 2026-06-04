Drumul Expres spre Ucraina, deblocat total: CNAIR a câștigat bătălia juridică pentru lotul 3

Potrivit lui Cristian Pistol, CNAIR a obținut o decizie definitiv favorabilă în cadrul procedurii de achiziție publică.

„Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor a respins astăzi și ultimele 3 contestații formulate împotriva atribuirii contractului de proiectare și execuție a lotului 3 Bălcăuți – Siret al DEx Suceava–Siret”, a transmis Cristian Pistol.

Acesta a precizat că CNSC a menținut integral rezultatul stabilit de CNAIR și comunicat ofertanților la data de 21 aprilie 2026.

CNAIR: 11 contestații respinse pentru toate loturile DEx Suceava–Siret

Directorul general al CNAIR a subliniat că instituția a câștigat toate contestațiile depuse în cadrul proiectului.

„Astfel, CNAIR a câștigat toate cele 11 contestații formulate împotriva procedurilor de achiziție publică aferente celor 3 loturi din Drumul Expres Suceava–Siret”, a mai declarat Cristian Pistol.

Cine a câștigat contractul pentru lotul 3

Contractul pentru lotul 3 a fost atribuit asocierii FAR FOUNDATION SRL (lider) - AUTOMAGISTRAL PIVDEN SRL - LINCOR TRANS SRL.

Valoarea totală a contractului este de 1,22 miliarde lei (fără TVA), pentru un tronson de 18,6 km, la care se adaugă modernizarea a 1,45 km din DN2 (România) și a aproximativ 15 km din drumul M19 (Ucraina).

Proiect transfrontalier finanțat prin programul SAFE

Investiția este finanțată prin programul european SAFE și are caracter strategic, incluzând componenta de mobilitate transfrontalieră România–Ucraina.

„Lotul 3 al DEx Suceava–Siret, care prevede și modernizarea drumului M19 din Ucraina, este un obiectiv transfrontalier important”, a precizat șeful CNAIR.

Potrivit acestuia, proiectul a permis continuarea procedurilor de semnare chiar și după termenul limită din 31 mai 2026 impus de Comisia Europeană pentru finanțările SAFE.

CNAIR: „Drumul expres Suceava–Siret este o investiție în securitate și conectivitate”

Drumul Expres Suceava–Siret va avea o lungime totală de 55,7 km și este considerat un proiect strategic pentru nordul României.

„DEx Suceava–Siret va fi axa principală care va conecta România cu Ucraina, cu rol dual civil și militar, parte din arhitectura de mobilitate strategică a Flancului Estic NATO”, a transmis Cristian Pistol.

Acesta a adăugat că infrastructura rutieră devine un element esențial de securitate națională:

„Fiecare kilometru de drum expres construit în Bucovina istorică înseamnă dezvoltare economică și mobilitate strategică”.

Urmează aprobările Guvernului pentru semnarea contractului

Pentru semnarea contractului aferent lotului 3, mai sunt necesare:

aprobarea indicatorilor tehnico-economici de către Guvern

asigurarea creditelor de angajament de către Ministerul Transporturilor

„Procedura CNSC este validată, echipele CNAIR sunt pregătite, finanțarea europeană este asigurată. Așteptăm pașii administrativi care depind de Guvern și Minister”, a precizat Cristian Pistol.

Stadiul proiectelor din zona Suceava

CNAIR a mai anunțat că pe 29 mai 2026 au fost semnate contractele pentru primele două loturi ale DEx Suceava–Siret (43 km), iar pe 1 mai 2026 au fost semnate contractele pentru autostrada Pașcani–Suceava (62 km), finanțată prin același program SAFE.

CNAIR: „România se apără prin mobilitate și infrastructură”

Oficialii companiei de drumuri susțin că proiectele din nordul țării au și o componentă strategică de securitate.

„CNAIR construiește drumuri de mare viteză pe Flancul Estic al NATO, iar România se apără inclusiv prin mobilitate și conectivitate strategică”, a transmis directorul general.

(sursa: Mediafax)