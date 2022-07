CNAIR: Începe proiectarea pentru primii 60 de kilometri de autostradă dintre Sibiu și Făgăraș

Procedura se realizează pe patru sectoare: tronsonul 1 Boița (Autostrada Sibiu-Pitești) și Avrig-Marsa (DJ105G), tronsonul 2 Avrig-Marsa (DJ105G) – Arpașu de Jos (DN1), tronsonul 3 Arpașu de Jos (DN1) – Sâmbăta de Sus (DJ 105B) și tronsonul 4 Sâmbăta de Sus (DJ 105B) - Municipiul Făgăraș și Drum de legătură cu DN1

Obiectul procedurilor de achiziție publică, îl reprezintă atribuirea celor patru contracte de proiectare și execuție ale lucrărilor pentru Autostrada Sibiu – Făgăraș, în lungime de aproximativ 68 de kilometri. Primul tronson are 14,25 kilometri, al doilea are 19.92 kilometri, al treilea are 17,61 kilometri și al patrulea se întinde pe 16,26 kilometri plus 5,65 de kilometri pe drumul de legătură.

Perioada de proiectare și execuție a fiecărui contract va fi de 48 de luni.

Sectorul de Autostradă Sibiu – Făgaraș are o importanţă majoră în desfăşurarea traficului pe direcţia Coridorului IV Pan European, deoarece face parte dintr-un proiect amplu de conectivitate a infrastructurii rutiere la rețeaua de transport europeană, intercoridorul Moldova – Transilvania, precizează CNAIR.

(sursa: Mediafax)