Colegiul Medicilor Bihor: Nu este vorba de malpraxis în cazul doctoriţei Flavia Groşan.

Sursa: Facebook

UPDATE: Comisia de Etică din Colegiul Medicilor Bihor a decis, luni, că nu este vorba de malpraxis în cazul doctoriţei Flavia Groşan. În aceste condiții medicul pneumolog din Oradea poate să profeseze în continuare, scrie Antena3

Știre inițială: Medicul Flavia Groşan, care a declarat recent că a tratat și vindecat bolnavi de COVID-19 după scheme de tratament proprii, va fi audiată astăzi la Colegiul Medicilor Bihor. ”Dacă încerci să-ţi pui mintea la contribuţie şi să faci ceva pentru pacient uite cu ce te alegi”, a afirmat Flavia Groşan într-o emisiune TV. Ea mai spune că a nu a fost reclamată de pacienți ci de o colegă.

În ultima perioadă, Flavia Groșan a postat pe pagina sa de socializare mai multe moduri în care își tratează pacienții, iar acest lucru i-a adus numeroase critici.

Întrebată dacă se teme când va fi audiată la Colegiul Medicilor, ea a răspuns : „Ce mi se poate întâmpla? Luaţi-mi dreptul de liberă practică! Dacă după atâta muncă mie-mi iei dreptul de liberă practică fără să am acuzaţii de malpraxis, atunci… asta e lumea în care trăiesc, mă împac cu ea şi gata! Nu am emoţii deloc”. Mă uit în spate şi nu-mi este ruşine cu ce am făcut, a spus dr. Flavia Groşan, luni, la intrarea la Colegiul Medicilor.