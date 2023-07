Preşedinta Comisiei Europene speră în încheierea rapidă a unui acord comercial UE-Mercosur

''Ambiţia noastră este de a soluţiona cât mai curând toate diferendele rămase, astfel încât să putem încheia acest acord'', a declarat şefa executivului european la Bruxelles, unde luni şi marţi se desfăşoară Summitul UE-CELAC (Comunitatea Statelor Americii Latine şi Caraibelor).



Criticile recente din partea Braziliei şi a Argentinei asupra anexei privind clima, mediul şi drepturile omului au pus sub semnul întrebării progresele obţinute.



Uniunea Europeană încearcă să fie partener într-un acord cu dublu câştigător, a spus Von der Leyen, într-o conferinţă de presă alături de preşedintele brazilian Luiz Inacio Lula

da Silva.



Lula da Silva şi alţi peste 20 de lideri din CELAC se află la Bruxelles, unde timp de două zile dezbat cu omologii din UE subiecte precum comerţul, războiul lansat de Rusia împotriva Ucrainei şi schimbările climatice.



Liderul brazilian a opinat că acordul UE-Mercosur ar trebui să fie unul echilibrat.



''Ne-ar plăcea să avem un acord care va proteja capacitatea diferitelor părţi de a răspunde provocărilor actuale şi viitoare. Ţările din America Latină şi Caraibe cer investiţii în infrastructură, logistică diversificată, infrastructură urbană şi socială'', a spus el, subliniind importanţa achiziţiilor publice în relaţiile comerciale dintre Mercosur şi Uniunea Europeană.



''Acordul între Mercosur şi UE, care ar trebui să fie echilibrat şi pe care intenţionăm să îl încheiem în acest an, va deschide noi perspective'', a mai spus Luiz Inacio Lula da Silva.



De partea sa, premierul spaniol Pedro Sanchez a afirmat luni că există o fereastră de oportunitate pentru a încheia un acord comercial UE-Mercosur în a doua jumătate a acestui an.



El a adăugat că se aşteaptă ca până la finalul anului să fie ratificate două acorduri comerciale separate ale UE cu Chile şi cu Mexic.