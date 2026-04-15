Concert nebun în cimitir de Paște la Giurgiu: Dedicație virală pentru „Fane Hingheru”!

Concert șocant în cimitirul din Giurgiu de Paște: Lăutari cu dedicații pentru morți, printre cruci și coroane

Un eveniment ieșit din comun a zguduit municipiul Giurgiu în prima zi de Paște, transformând un cimitir liniștit într-o scenă improvizată de muzică populară. Printre morminte și cruci, un taraf autentic – cu țambal, contrabas, orgă, clarinet și solist – a atras zeci de localnici, care au dansat și au cerut dedicații speciale, inclusiv pentru cei adormiți în veci, potrivit Gândul.

Atmosferă fierbinte printre morminte: De la reculegere la petrecere spontană

Ceea ce începea ca o zi de sărbătoare creștină, marcată de liniște și rugăciune, s-a transformat rapid într-o petrecere de pomină. Lăutarii au încins atmosfera cu acorduri „fierbinți”, după cum descriu martorii. Participanții, pregătiți cu telefoanele, au imortalizat momentele, postând pe rețelele sociale clipuri care au devenit virale. Unul dintre internauți a comentat: „atmosfera este ‘mortală’”, în timp ce altul a mărturisit că „își dorește același tip de concert atunci când va trece în neființă”.

Publicul, descris ironic drept „extrem de stabil. La propriu!”, a cerut bisuri și playlist-uri variate. Lipsa bodyguarziilor sau a biletelor a fost compensată de un decor unic: alei de piatră, coroane și cruci istorice. „Unii participanți la concert au fost pregătiți cu telefoanele pentru a imortaliza momentul în timp ce alții au ascultat muzica și au cerut dedicații, unele chiar și pentru cei trecuți în neființă”, arată imaginile surprinse la fața locului.

Dedicație virală pentru „Fane Hingheru”: Ironia locului perfect

Punctul culminant al spectacolului a fost o dedicație specială anunțată de solist. „Solistul a întreținut atmosfera și chiar a anunțat o dedicație specială pentru ‘Fane Hingheru’, nume care apare și pe una dintre crucile din apropiere”, conform filmărilor distribuite online. Gestul a amplificat ironia: într-un loc dedicat odihnei eterne, muzica a răsunat cu boxele la maximum, ca un „wake-up call” pentru cei plecați.

Evenimentul ridică întrebări despre tradițiile românești și limitele bunului-simț în spații sacre.

„Dacă cineva mai credea că nimic nu tulbură odihna veșnică, ei bine, municipiul Giurgiu vine să contrazică această teorie cu un eveniment… de pomină”, notează comentatorii.

Localnicii au apreciat lăutarii, dar mulți s-au mirat: „Au fost mulți dintre localnici care s-au întrebat cum a fost posibil așa ceva și de ce noi am aflat asta dintr-un ziar central și nu de la concetățenii noștri”.

Reacții virale și explicații: De ce nu s-a intervenit?

Clipurile au fost filmate și distribuite pe rețelele de socializare.

„Evident că iar reacțiile au fost pe măsură. Ba chiar unul dintre internauți a scris că atmosfera a fost… ‘mortală’!”, se arată în postări. Au existat și comentarii de apreciere pentru lăutari din partea celor care au vizionat aceste imagini.

Explicația absenței intervențiilor? „Oamenilor de la paza cimitirului le-a fost frică să se împotrivească celor veniți acolo să se distreze împreună cu rămășițele răposaților”. Pe de altă parte, „cântecele nici nu au deranjat pe nimeni, care să reclame că vor să se odihnească în liniște. Că acolo, în cimitir, asta este tot timpul: multă liniște!”. Astfel, petrecerea s-a consumat fără incidente majore, lăsând în urmă un mix de amuzament, șoc și dezbateri online.

De ce devine viral? O lecție despre România autentică

La Giurgiu, Paștele nu a venit doar cu lumină… ci și cu dedicații. Între „Hristos a înviat!” și „Ia mai dă una pentru nea Fane!”, distanța e mai mică decât am crede. Evenimentul ilustrează perfect spiritul românesc: un amestec de tradiție, umor negru și improvizație.