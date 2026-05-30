Performanță excepțională: o elevă din România a fost admisă la Imperial College London

La doar 18 ani, Daria Danșa, elevă a Colegiului Național „Emanuil Gojdu” din Oradea, a fost admisă la Imperial College London, universitate considerată una dintre cele mai puternice instituții academice la nivel global, unde va studia Biochemistry. Totodată, tânăra a fost acceptată și la University of Warwick, unde a obținut Warwick Undergraduate Global Excellence Scholarship – Half Fee, o bursă competitivă care acoperă jumătate din taxele de școlarizare. Datorită rezultatelor sale academice remarcabile, Daria se numără printre cei 100 de studenți internaționali selectați anul acesta din peste 10.000 de candidați.

Cu media generală de absolvire 10 și un parcurs academic construit în jurul științelor exacte, Daria face parte din noua generație de tineri români care reușesc să transforme pasiunea pentru cercetare într-un proiect de viitor. Datorită rezultatelor sale impresionante, a fost inclusă în campania națională „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.

În timpul liceului, Daria a obținut rezultate remarcabile la competițiile naționale de chimie, clasându-se printre cei mai buni elevi din țară. A ocupat locuri de frunte la Olimpiada Națională de Chimie și a obținut medalii la competiții de chimie organică, fizică și matematică. În paralel, și-a construit un profil academic rar întâlnit la această vârstă, combinând performanța școlară cu experiența practică și cercetarea aplicată.

Pasiunea pentru știință a dus-o în laboratoare medicale și proiecte de cercetare încă din adolescență. La Centrul de Transfuzie Sanguină Oradea a lucrat alături de medici în testarea compatibilității sanguine și identificarea unor afecțiuni prin reacții de aglutinare. Experiența a avut un impact puternic asupra ei, mai ales în momentele în care rezultatele analizelor indicau posibile cazuri de leucemie. „Întâlnirea cu pacienți și contactul direct cu suferința m-au făcut să înțeleg că cercetarea nu înseamnă doar formule și teorii, ci șansa reală de a îmbunătăți viața oamenilor”, mărturisește Daria.

Tânăra a participat și la MsciTech Summer Camp, unde a studiat chimia forensică și spectroscopia, analizând compuși luminescenți și probe contrafăcute prin metode avansate de laborator. A lucrat cu cromatografie și microscopie, acumulând experiență practică în cercetare și lucru în echipă. Unul dintre proiectele sale de cercetare, dedicat efectelor cianurii asupra proceselor celulare și potențialului utilizării acesteia în terapii oncologice în doze controlate, a fost publicat și premiat la nivel național cu locul al doilea. Un alt studiu, realizat în colaborare cu Compania de Apă Oradea, a analizat calitatea apei potabile din regiune și i-a adus premiul întâi la o competiție națională, performanță obținută la doar 14 ani, fiind cel mai tânăr participant.

Dincolo de performanțele academice, Daria s-a implicat activ și în educația STEM pentru elevi. A fondat clubul de științe „GojduMed”, inițiativă care a reunit peste o treime dintre elevii liceului și în cadrul căreia au fost organizate masterclass-uri despre fiziologie, medicină și cercetare. De asemenea, a coordonat evenimente educaționale pentru copii, realizând experimente chimice interactive și promovând interesul pentru știință în rândul celor mici.

Experiențele din voluntariat, participările în proiecte Erasmus+, activitatea sportivă și implicarea în comunitate au completat profilul unei eleve care își propune să transforme cercetarea biochimică într-un instrument real pentru sănătatea și viitorul oamenilor. Admiterea la Imperial College London și rezultatele de la University of Warwick, confirmă nu doar valoarea academică a Dariei Danșa, ci și potențialul unei generații de tineri români care reușesc să concureze la cel mai înalt nivel internațional.