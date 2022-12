Contract pentru achiziția a 100 de troleibuze noi în Capitală

„Încă o achiziție importantă pentru modernizarea mijloacelor de transport în comun pentru București: am semnat astăzi împreună cu firma Solaris contractul pentru achiziția a 100 de troleibuze. Este vorba despre troleibuze de 12 metri care au toate facilitățile: podeaua coborâtă, acces pentru persoanele cu dizabilități, wi-fi precum și sistem de monitorizare GPS. Termenul de livrare este de 22 de luni”, a declarat Nicușor Dan.

Conform acestuia, troleibuzele au o autonomie de 20 de kilometri, ceea ce înseamnă că la capetele de linie vor avea o mobilitate mai mare pentru a efectua bucla acolo unde nu există fir.

Garanția oferită este de 300.000 de kilometri de la data recepției sau cinci ani.

Primul troleibuz va ajunge în Capitală peste 15 luni, deci la începutul lui 2024.

Aceastea au fost achiziționate cu fonduri nerambursabile de la Fondul de Mediu, valoarea contractului fiind de 290 de milioane de lei, plus TVA.

„În plus față de anii trecuți parcul de mijloace de transport al STB va arăta așa: 100 de tramvaie moderne achiziționate, din care au ajuns până în prezent 17, 100 de autobuze electrice pentru care tocmai am atribuit achiziţia, alte 22 de troleibuze pentru care avem finanţare prin PNRR și sperăm alte autobuze electrice pentru care am depus cerere de finanţare la PNRR”, a mai spus primarul Nicușor Dan.