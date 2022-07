Control al Poliției Rutiere, sancțiuni pentru conducerea sub influența alcoolului sau drogurilor

Polițiștii au mai constatat opt infracţiuni la regimul circulaţiei rutiere, din care patru pentru conducerea unui autovehicul pe drumurile publice sub influenţa substanţelor psihoactive, două pentru conducerea unui autovehicul pe drumurile publice sub influenţa alcoolului, una pentru conducerea unui autovehicul pe drumurile publice cu permisul suspendat și una pentru conducerea unui autovehicul fără permis de conducere. Au fost reţinute 17 permise de conducere, pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sub influenţa băuturilor alcoolice, pentru infracţiunile la regimul rutier, pentru nerespectarea culorii roşii a semaforului electric, precum și pentru depăşirea vitezei cu peste 50km/h.



Au fost reţinute 10 certificate de înmatriculare pentru deficienţele tehnice.



Un bărbat în vârstă de 28 de ani a condus un autovehicul pe o stradă din sectorul 1 după ce a consumat amfetamine și canabis. Un tânăr în vârstă de 22 de ani a condus un autovehicul pe o stradă din sectorul 1 după ce a consumat canadis, un bărbat în vârstă de 31 de ani a condus un autovehicul pe o stradă din sectorul 5 tot după consum de canabis, un bărbat în vârstă de 34 de ani a condus un autovehicul având 1,32 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar o tânără în vârstă de 20 de ani a condus un după ce a consumat canabis.

