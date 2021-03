Coordonatorul campaniei de transparentizare a datelor despre pandemie și vaccinare: De două zile Ministerul Sănătății nu mai are acces la data.gov.ro

Ștefan Voinea, consilier onorific al ministrului Vlad Voiculescu, a atras atenția, în cadrul unei postări pe contul său de Facebook, că Ministerul Sănătății nu mai are acces la data.gov.ro pentru a publica datele cu privire la vaccinare și pandemie.

Acesta precizează că așteaptă detalii cu privire la ce a greșit în transparentizarea informațiilor.

Ștefan Voinea mai precizează că, în calitate de consilier onorifc și coordonator al activității de transparentizare, a avut acces la Registrul Electornic Național printr-un cont cu permisiuni limitate, care nu oferă acces la date cu caracter personal.

„În calitate de consilier onorific al ministrului Sănătății, coordonez activitatea de transparentizare cu privire la datele despre pandemie și vaccinare. Pentru acest lucru am avut acces la Registrul Economic Național de Vaccinări printr-un cont cu permisiuni limitate. Acest cont permite doar raportări și nu oferă acces la date cu caracter personal. Am exportat datele pentru transparentizare pe pagina data.gov.ro, la solicitarea ministrului. Datele nu conțin informații cu caracter persoanl, secret sau confidențial. De două zile Ministerul Sănătății nu mai are acces la data.gov.ro pentru a publica în mod transparent informațiile despre vaccinare și pandemie. Aștept cu interes să înțeleg cu ce am greșit.”, a scris Ștefan Voinea.

Scandalul publicării datelor despre pandemie și vaccinare

Ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, a anunțat transparentizarea datelor cu privire la pandemie și vaccinare. Astfel, în 5 martie, pe data.gov.ro au fost publicate, pentru prima dată de la începutul pandemiei, informații detalitate cu privire la numărul de teste din fiecare județ, cât și cu privire la situația vaccinărilor din fiecare centru.

Luni, premierul Florin Cîțu a anunțat că a avut o discuție cu șeful Corpului de control al Guvernului, care se autosesizează cu privire la respectarea legislației de către Ministerul Sănătății în publicarea datelor.

În replică, ministrul Sănătăţii Vlad Voiculescu a precizat că date referitoare la numărul de teste ar fi trebuit să fie publicate cu mult timp înainte.

Marți, premierul a revenit cu clarificări cu privire la „un ipotetic control care s-ar putea face la Ministerul Sănătății”. Acesta a mai precizat că susține transparentizarea infromațiilor, însă acestea trebuie furnizate „corect, legal și cu avizele necesare”.

Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghiță, a declarat marți că el este cel care l-a sesizat pe Florin Cîțu cu privire la datele publicate de Ministerul Sănătății. Acesta a menționat că a făcut sesizarea în contextul în care datele ar putea „să genereze o serie de interpretări eronate”.