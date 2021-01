Corpul de Control al MAI a fost trimis la o secție de poliție din Timișoara. Șeful secției, acuzat că-și amenință subalternii

Hepta

Ministrul de Interne Lucian Bode trimite, luni, Corpul de Control la Timișoara, la o secție de poliție unde un ofițer este acuzat că-și amenință subalternii.

Între timp, polițistul de la Secția de Poliție 4 din Timișoara a demisionat. Acesta va ocupa o poziție de execuție în cadrul IPJ Timiș.

„Conducerea Ministerului dorește clarificarea urgentă a acestei situații, susținând necesitatea menținerii unui climat de muncă adecvat, care să permită personalului îndeplinirea cu profesionalism a atribuțiilor de serviciu”, transmite MAI.

Reprezentanții sindicatului Europol susțin că fostul șef al secției de Poliție obișnuia să se poarte urât cu subalternii. Potrivit unor capturi de pe grupurile interne de comunicare, șeful vorbește urât cu polițiștii, îi amenință și îi hărțuiește.

„Amenințările, hărțuirile și chiar violența sunt nelipsite din comportamentul și limbajul acestui individ abject, pe numele său Popa Ilie Alin, comisar de poliție, care este șeful Secției 4 Poliție din Timișoara. Efectiv am rămas consternați când am intrat în posesia acestor capturi din grupul de Whatsapp al Secției 4 Poliție și ne întrebăm, cu groază, în ce mod li se adresează oare în particular polițiștilor, dacă pe un grup are un asemenea tupeu de golan”, au scris, pe Facebook, sindicaliștii.