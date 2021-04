Corpul de control al premierului a sesizat Ministerul Public după verificările făcute la Ministerul Sănătății

Corpul de control al premierului a sesizat Ministerul Public „in rem” privind accesul în Registrul Electornic Național de Vaccinare, ca urmare a verificărilor preliminare efectuate la Ministerul Sănătății și la celelalte instituții din subordinea sau coordonarea Guvernului care au atribuții legale în privința gestionării platformei de vaccinare, potrivit unui comunicat al executivului.

Premierul a decis să trimită Corpul de Control la Ministerul Sănătății după publicarea de către acesta pe platforma data.gov.ro a datelor privind situația vaccinărilor în România.

Datele au fost publicate de consilierul onorific al ministrului Sănătății, Ștefan Voinea, care a încercat să acceseze datele de pe un IP din Germania.

„Nu am transmis nimănui parola de acces la RENV, am folosit-o eu, doar că fiind weekend și în deplasare cu familia am solicitat accesul ca să pot să lucrez. Da, chiar dacă era weekend. Contul de acces la RENV nu conține informații personale, nume sau CNP-uri, ci numai date statistice de interes public. Am încercat apoi să mă conectez și pentru că eram pe drum am indicat care este adresa de IP fix (VPN) pe care o voi folosi. Acea adresă IP este alocată unui data center din Germania. Deși am anunțat colegilor din Minister noua adresă IP, am încercat conectarea, dar nu am reușit pentru că adresa nu fusese introdusă încă în lista acceptată de Registrul Electronic Național al Vaccinării” a explicat Voinea.

Verificările arată că pe 7 martie 2021, într-o jumătate de oră, au fost 181 de încercări nereușite de acces la platforma RENV printr-un cont solicitat de Ministerul Sănătății, iar tentativele de accesare sunt de la o adresă IP găzduită pe un server privat din Germania.

Guvernul explică într-un comunicat de presă că accesul în acest sistem se face prin username şi parolă de către: vaccinatori (centre de vaccinare), Direcţii de Sănătate Publică, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, Ministerul Sănătăţii, Institutul Naţional de Sănătate Publică, Comitetul Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea împotriva COVID-19, populaţie. Singura condiţie de acces este utilizarea unui IP (internet protocol) din România.



În urma solicitărilor repetate ale reprezentanţilor Ministerului Sănătăţii, Institutul de Sănătate Publică a acordat accesul ministerului la RENV pentru o interfaţă separată, care conţine doar date numerice, utilizând contul: 'monitorizare_minister'.

„ Ministerul Sănătăţii a nominalizat patru reprezentanţi care au avut acces la datele din RENV, utilizând contul "monitorizare_minister" fără a exista un act administrativ de delegare/încredinţare a unor atribuţii, de stabilire a responsabilităţilor şi a limitelor de competenţă sau care să stipuleze perioada de la care au acces la platformă. La data de 07.03.2021, într-un interval de aproximativ 30 de minute, au existat 181 de încercări nereuşite de acces la platforma RENV utilizând contul "monitorizare_minister" (alocat MS) de pe un IP găzduit pe un server din afara graniţelor României (server privat din Germania)", se arată în comunicat.

Regimul juridic insuficient definit și reglementat al consilierului onorific poate crea un mecanism de eludare a regimului incompatibilităților și al conflictului de interese prevăzut de Legea nr. 161/2003, deoarece, prin încredințarea unor atribuții specifice unui funcționar public (în sensul larg al noțiunii), respectiv accesul la date sau informații din cadrul unei/unor instituții publice, consilierului onorific nu îi sunt stabilite și responsabilități în domeniul incompatibilităților și al conflictului de interese, mai precizează sursa citată.