Crește prețul biletului STB: de la 3 la 5 lei. Unde se situează Bucureștiul în Europa

Preţul unei călătorii metropolitane urmează să crească de la 3 la 5 lei și sunt prevăzute următoarele tarife: două călătorii – 10 lei, zece călătorii – 40 de lei, abonament/24 ore – 14 lei, abonament/72 ore – 30 de lei, abonament/7 zile – 45 de lei, abonament/1 lună – 100 de lei, abonament redus 50%/1 lună – 50 de lei, abonament/ 6 luni – 500 de lei, abonament/12 luni – 900 de lei, călătorie la tarif special – supra-taxa – 200 de lei.

De asemenea, amenda sub formă de călătorie la tarif special (suprataxa) crește cu 150% și urmează să ajungă de la 80 de lei la 200 de lei. Administrația Ciucu motivează aceste decizii prin creșterea prețurilor la energia electrică și combustibili, dar și prin inflația generalizată care a afectat structura cheltuielilor operatorilor.

La Londra și Paris, cele mai scumpe bilete

În „topul” prețurilor se menține Londra, unde o călătorie de tipul „Pay as you go” (n.r.-plătești pe măsură ce mergi) costă circa zece lei. Alături de Londra, Paris rămâne și ea una dintre Capitalele scumpe, întrucât o călătorie cu autobuzul și tramvaiul se taxează cu 10,45 lei pentru două ore, arată o analiză realizată de buletindebucurești.ro. Dacă totuși vorbim despre o călătorie integrată metrou-autobuz-tramvai, prețul acesteia se ridică la 13 lei.

Nici la vecinii noștri bulgari prețurile nu sunt mai mici. O călătorie de 30 de minute la Sofia costă puțin peste patru lei. Un bilet dublu, cu valabilitate o oră este 5,6 lei. La un simplu calcul, durata echivalentă de 90 de minute, oferită la București, ar fi tarifată la Sofia cu aproximativ 10 lei.

În schimb, în Budapesta, o călătorie dus, fără transferuri costă 500 de forinți, adică echivalentul a 6,68 lei. În Capitala Ungariei un bilet metropolitan, valabil 90 de minute valorează 11,35 lei. Tot aici, un abonament de o zi costă 36 de lei, iar prețul abonamentului lunar depășește 100 de lei.

În Croația, la Zagreb, biletul cu valabilitate de 90 de minute costă 1,33 euro, un bilet pentru liniile de noapte este doi euro, iar biletul zilnic costă puțin sub patru euro.

Abonamentul lunar este ceva mai scump însă și ajunge la echivalentul a 270 de lei în euro. Prețuri similare sunt și la Madrid, întrucât abonamentul lunar depășește 140 de lei și o călătorie este 1,50 euro.

Un tarif similar este practicat și în Atena, unde pentru 90 de minute de transport în comun călătorii scot din buzunar 1,2 euro.

Capitalele din Europa de Est, mai accesibile

Capitalele din Europa de Est rămân mai accesibile, astfel că în Kiev, o călătorie costă sub un leu (8 grivine), iar prețul scade odată cu numărul de bilete cumpărat. Dacă alegeți să achiziționați 50 de călătorii veți scoate din buzunar puțin peste 32 de lei.

Prețurile sunt asemănătoare și în Chișinău, unde o călătorie se cumpără cu 1,5 lei românești, iar abonamentul lunar costă în jur de 60 de lei. Aici și suprataxa este mai ieftină, pentru călătoria fără bilet percepându-se aproximativ 50 de lei.

Totuși, în Belgrad transportul public este gratuit pentru toți cetățenii, aceștia având la dispoziție vehiculele fără a fi perceput vreun cost, încă de la începutul lui 2025, mai arată analiza citată.