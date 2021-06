Criza gunoiului din Sectorul 1: Prefectul spune că nu-şi doreşte să ajungă să ia măsuri de urgenţă în problema salubrizării

Hepta

Alin Stoica, prefectul Capitalei, a declarat, marţi, că nu-şi doreşte să ajungă în situaţia de a trebui să ia măsuri de urgenţă în problema gunoaielor din Sectorul 1.



"Nu ne dorim să ajungem într-o situaţie în care să trebuiască să luăm măsuri de urgenţă. Acumularea necontrolată de gunoaie în Sectorul 1 poate să ducă acolo. A existat o solicitare din partea Primăriei Sectorului 1, noi urmărim în continuare situaţia. Am solicitat organelor în drept - DSP şi Garda de Mediu - să monitorizeze constant şi să ne raporteze în timp real", a explicat Stoica, care a participat la întâlnirea cu factori implicaţi în domeniul salubrităţii în Sectorul 1, care a avut loc, marţi, la propunerea preşedintelui PNL Sector 1, Sebastian Burduja.



În opinia Prefectul Capitalei, o soluţie amiabilă este dificil de găsit. "Am văzut că există diferenţe destul de mari între Primăria Sectorului 1 şi prestator cu privire la modul în care privesc acest contract, deci, este destul de corect să afirmăm că în următoarea perioadă o soluţie amiabilă este dificil de găsit, de aceea concentrarea a fost pe o soluţie temporară, care să deblocheze lucrurile şi am identificat împreună cu prestatorul punctele de blocaj şi împreună cu Sectorul 1 şi acţionăm pentru rezolvarea acelor puncte de blocaj. De asemenea, am încercat şi să apropiem punctele de vedere ale celor două părţi şi am avut şi ieri o sesiune de discuţii între părţi. Opiniile şi poziţiile sunt destul de îndepărtate, drept pentru care rămânem la soluţiile temporare", a mai spus Stoica.