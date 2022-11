Criză în sănătate: Zeci de medicamente au dispărut din farmacii. Nici spitalele nu stau mai bine cu stocurile

Antena 3 CNN a realizat un material pe acest subiect și a stat de vorbă inclusiv cu reprezentanții Colegiului Medicilor și ai Avocatului Poporului.

Încep să lipsească din farmacii medicamente anti-termice pentru viroză sau gripă. În spitale, bolnavii primesc medicamentele cu porția sau deloc.

Zeci de tratamente au dispărut din farmacii în ultimele săptămâni chiar în timp ce spitalele de pediatrie sunt pline de pacienți cu infecții respiratorii acute.

Iar criza medicamentelor a ajuns chiar și în vizorul Avocatului Poporului

Jurnaliștii antena3.ro l-au întâlnit pe domnul Stere în apropierea Institutului Oncologic București. Îi căuta cu disperare tratamentul vital soției. A intrat în cinci farmacii, cu speranța că va avea noroc.

"Am 80 de ani şi umblu zilnic prin farmacii după ele. O să murim în case"

"E bolnavă. Are operație de 3 ori. De cât timp căutați? Am o lună de când caut şi nu găsesc pe nicăieri. Am 80 de ani și umblu ca nebunul după tratament. În casă murim, aşa ca nebunii", spune pensionarul.

Din păcate, nu este singurul care se plimbă în farmacii pentru a găsi medicamentele prescrise de medic.

Criză de medicamente în farmaciile din România

"Aceste medicamente reprezintă uneori prima linie, chiar dacă au apărut medicamente novatoare, medicamente originale, foarte scumpe.

Acestea, de obicei, merg în combinație cu medicamentele citostatice obișnuite, aceste generice, asta înseamnă o dramă", spune Daniel Coriu, preşedinte Colegiul Medicilor.

Peste 20 de medicamente din România au dispărut din farmacii în luna noiembrie

În prezent lipsesc din farmacii multe tratamente și pentru gripă, inclusiv antitermicele pentru copii.

"În general toate suspensiile sau antibioticele pentru copii, dar și pentru adulți. Multe produse lipsesc", spune Mihaela Paraschiv, Asociaţia Farmaciilor independente.

"Ne adresăm autorităților publice și încercăm să vedem unde există blocajul. Am avut foarte multe sesizări, în special în perioada pandemică", spune Molnar Zszolt, director adjunct Avocatul Poporului.

Stocurile de antibiotice pentru copii au fost reduse

Stocurile de antibiotice pentru copii au fost reduse din cauza valului de viroze din Europa.

Însă cauzele care duc la criza medicamentelor sunt multiple.

"Faptul că am impus cel mai mic preț din Europa, ne furăm căciula cu această politică a prețului cel mai mic din Europa", spune preşedintele FABC.

Ministerul Sănătății a înființat un grup de lucru pentru a gestiona criza medicamentelor, dar până acum nu a găsit nicio soluție concretă.

criza medicamente