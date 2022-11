Criza reproducerii. Concentraţia materialului seminal a scăzut mai mult de jumătate

Un studiu publicat în revista Human Reproduction Update, bazat pe 153 de estimări de la bărbaţi care probabil nu erau conştienţi de fertilitatea lor, sugerează că concentraţia medie de spermatozoizi a scăzut de la o valoare estimată de 101.2 milioane pe ml la 49.0 milioane pe ml între 1973 şi 2018, o scădere de 51.6%. Numărul total de spermatozoizi a scăzut cu 62.3% în aceeaşi perioadă.



Cercetările efectuate de aceeaşi echipă, raportate în 2017, au constatat că concentraţia de spermatozoizi a scăzut mai mult de jumătate în ultimii 40 de ani. Cu toate acestea, la vremea respectivă, lipsa datelor pentru alte părţi ale lumii a însemnat că rezultatele s-au concentrat pe o regiune care cuprindea Europa, America de Nord şi Australia. Cel mai recent studiu include date mai recente din 53 de ţări, potrivit The Guardian.



Mai mult, rata de declin pare să fie în creştere: analizând datele colectate pe toate continentele începând din 1972, cercetătorii au constatat că concentraţia de spermă a scăzut cu 1,16% pe an. Cu toate acestea, atunci când au analizat doar datele colectate începând cu anul 2000, declinul a fost de 2,64% pe an.



„Cred că acesta este un alt semnal că ceva nu este în regulă pe glob şi că trebuie să facem ceva în acest sens. Aşa că da, cred că este o criză, pe care [ar fi bine] să o abordăm acum, înainte de a ajunge la un punct de inflexiune care ar putea să nu mai fie reversibil", a declarat profesorul Hagai Levine, primul autor al cercetării de la Universitatea Ebraică din Ierusalim.



Studii anterioare au sugerat că fertilitatea este compromisă dacă concentraţia de spermatozoizi scade sub aproximativ 40m pe ml. Deşi cea mai recentă estimare este peste acest prag, Levine a remarcat că aceasta este o cifră medie, sugerând că procentul de bărbaţi sub acest prag va fi crescut.



„Un astfel de declin reprezintă în mod clar o scădere a capacităţii populaţiei de a se reproduce", a spus el.



Deşi studiul a ţinut cont de factori precum vârsta şi cât timp au stat bărbaţii fără ejaculare şi a exclus bărbaţii despre care se ştie că suferă de infertilitate, acesta are limitări, inclusiv faptul că nu a analizat alţi markeri ai calităţii spermei.



Allan Pacey, profesor de andrologie la Universitatea din Sheffield, care nu a fost implicat în lucrare, a lăudat analiza, dar a declarat că a rămas pe muchie de cuţit în privinţa existenţei unui declin.

Deşi nu este clar ce ar putea sta în spatele acestei tendinţe aparente, o ipoteză este că substanţele chimice care perturbă sistemul endocrin sau alţi factori de mediu ar putea juca un rol, acţionând asupra fătului în uter. Experţii spun că şi factori precum fumatul, consumul de alcool, obezitatea şi o dietă proastă ar putea juca un rol şi că un stil de viaţă sănătos poate contribui la creşterea numărului de spermatozoizi.



Tina Kold Jensen, de la Universitatea din Danemarca de Sud, a declarat că noul studiu a recapitulat o tendinţă îngrijorătoare. „Continui să găseşti aceeaşi tendinţă, indiferent de câte studii incluzi, acest lucru este puţin înfricoşător pentru mine", a spus ea.



Profesorul Richard Sharpe, expert în sănătatea reproducerii masculine la Universitatea din Edinburgh, a declarat că noile date arată că această tendinţă pare să fie un fenomen mondial.



Sharpe a spus că declinul ar putea însemna că este nevoie de mai mult timp pentru cupluri pentru a concepe şi, pentru mulţi, timpul nu este de partea lor, deoarece întârzie încercarea de a concepe până când femeia are 30 sau 40 de ani, când fertilitatea ei este deja redusă.



„Punctul cheie care trebuie subliniat este că aceasta este o veste extrem de proastă pentru fertilitatea cuplurilor", a spus el.



Dar, a spus Sharpe, „Aceste probleme nu sunt doar o problemă pentru cuplurile care încearcă să aibă copii. Ele reprezintă, de asemenea, o problemă uriaşă pentru societate în următorii 50 şi ceva de ani, deoarece din ce în ce mai puţini tineri vor fi prezenţi pentru a munci şi pentru a susţine numărul tot mai mare de persoane în vârstă".

(sursa: Mediafax)