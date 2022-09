Cseke Attila: În administraţia publică locală în ultimii 4 ani nu a fost nicio creştere salarială

„Nu pot să comentez aceste amendamente. Eu am fost în şedinţă de Guvern şi acum am ieşit. Această informaţie nu o am şi nu pot să o comentez. Nu am văzut decizia CCR. Altfel, pot să vă spun ca şi idee, pot să vă spun că pe administraţia publică locală în ultimii 4 ani nu a fost niciun fel de creştere salarială, nici măcar legat de inflaţie”, spune Cseke Attila.

El a fost întrebat dacă UDMR este de acord cu mărirea salariilor demnitarilor, în condiţiile în care doi senatori UDMR au depus amendamentul care prevede majorarea acestora începând cu 1 noiembrie.

„Eu vă spun punctul de vedere al UDMR. Deci, pe inflaţie aşa cum toţi bugetarii au primit o creştere salarială, şi vă spun încă o dată specific că este punctul de vedere al UDMR, este corect din punctul nostru de vedere ca adminsitraţia locală să beneficieze de acelaşi regim. Nu cunosc amendamentul pe care îl invocaţi. (...) Nu s-a discutat în coaliţie. Nu cunosc aceste amendamente. Dacă a fost un vot în Senat, atunci se va discuta în coaliţie şi se va lua o decizie pe care UDMR o va respecta”, încheie ministrul Dezvoltării.

Senatul a aprobat un amendament care prevede majorarea indemnizațiilor demnitarilor. Amendamentul a fost formulat de senatorii UDMR Turos Lorand și Fejer Laszlo Odon. Proiectul urmează să fie dezbătut de Camera Deputaților, în calitate de for decizional.

(sursa: Mediafax)