Cum arată avionul VIP cu care Klaus Iohannis a călătorit în Japonia. Cum au reacționat românii după ce văzut imaginile

Președintele Klaus Iohannis s-a îmbarcat sâmbătă 4 martie la București, însă avionul a făcut o scurtă escală la Sibiu pentru Prima Doamnă.

„Acesta este interiorul Boeingului 737-900ER(BBJ) Global Jet cu care președintele României călătorește în Japonia și Singapore. Capacitatea sa de transport este de numai 19 pasageri. Cu acest avion, președintele țării a călătorit pe ruta București - Sibiu - Tokyo Haneda în 4-5 martie 2023. Deoarece autonomia avionului este insuficientă pentru un zbor fără escală din Sibiu până în capitala Japoniei, piloții ai efectuat o oprire pentru realimentare în Baku (Azerbaidjan). Durata zborului dintre București și Sibiu a fost de 31 de minute, cea a zborului dintre Sibiu și Baku a fost de două ore și 48 de minute, iar zborul dintre Baku si Tokyo a avut o durată de nouă ore”, scriu cei de la Boardingpass, într-o postare pe pagina de Facebook.

Românii au avut mai multe comentarii spumoase despre călătoria președintelui Klaus Iohannis în Japonia.

„Când ești jupâneasa se plătesc 80000 euro din banii cetățenilor sa vina sa te ia avionul de la scară.”

„Faptul ca a călătorit in asa still in Japonia, nu e ceva rău. Adevărata problema este faptul ca se întoarce ”

„Ii fain in interior, insa n-am vazut pe televizor un mileu cu pestele pe el….probabil n-au mai avut bani pentru toate accesoriile ”

„Cu TAROM-ul îi stătea în gât. Proștii trăiesc în sărăcie lucie și mutălăul se plimbă cu avioane de lux. Marș!”

„Romanii traiesc de azi pe maine,cu scumpirile pe cap si johanis se plimba si traieste in lux.ne-a adus acest individ si sleahta lui la nivelul de trai al lumii a lll a.rusine.”

„Bun , să înțeleg că de la Sibiu au mai ridicat o persoană .31 minute + 2 ore și 48 minute până la Bacu. Acolo au alimentat cu benzină bună ( bună de tot ) ca să poată ajunge în 9 ore ! Să ne pară bine că n-a zburat o săptămână, cu escale , pe banii noștri!”

„Modelul de la asternut…zici ca e de dupa noaptea nuntii! :))”

„Răsfoiam imaginile și începeam să mă gândesc dacă e parțial sau decomandat apartamentul, în speranța că are măcar poziționare N-V. Garaj? Terasă?”

„A prins promotie la 10 euro.”

Vizita oficială a lui Iohannis a început luni, 6 martie. Marți dimineață, 7 martie, acesta s-a întâlnit cu împăratul Japoniei, Naruhito, şi împărăteasa Japoniei, Masako. Ulterior, Iohannis s-a întâlnit şi cu premierul nipon, Fumio Kishida, anunțând la final că între cele două țări a fost încheiat un parteneriat strategic de colaborare.