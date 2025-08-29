Ghid practic realizat de FACIAS: Cum să plătești singur CASS, dacă rămâi fără asigurare de sănătate de la 1 septembrie

Ghidul explică, în pași simpli, ce trebuie să facă un cetățean pentru a-și putea plăti singur asigurarea de sănătate.

Nevoia unui astfel de ghid a apărut deoarece, începând cu 1 septembrie 2025, conform Legii nr. 141/2025, co-asigurații își pierd calitatea de asigurat. Aceștia nu vor mai beneficia automat de asigurarea de sănătate fără contribuție și, pentru a avea asigurare de sănătate în continuare, trebuie să o plătească singuri.

Singurele categorii de co-asigurați care rămân cu asigurare de sănătate sunt copiii, elevii sau anumite categorii de studenți, femeile însărcinate, pensionarii, șomerii cu indemnizație, persoanele cu handicap grav sau bolnav în programe naționale de sănătate, respectiv cele în concediu pentru creșterea copilului.

Toate celelalte categorii de co-asigurați își vor pierde acest statut de la începutul lunii septembrie.

Această inițiativă face parte din campania derulată de FACIAS „E dreptul meu”.

Ghidul este disponibil pe https://facias.ro/ghid-practic-cum-devii-asigurat-voluntar-la-sanatate/