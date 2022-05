Cum vrea Rafila să descongestioneze Urgența: 40% din intevențiile Ambulanței se rezolvă la domiciliu

Întrebat vineri de jurnaliști ce îi lipsește sistemului medical de urgență din România, ministrul Sănătății a spus că în România nu sunt centre medicale de medicină primară sau chiar specializate care să poată să asigure servicii de sănătate pe tot parcurusl zilei, inclusiv la sfârșit de săptămână.

„Problema este legată de faptul că noi nu avem servicii de asistență medicală ambulatorie de urgență în afara Unităților de Primiri Urgențe. Dacă dezvoltăm centre medicale de medicină primară sau chiar specializate care să poată să asigure servicii de sănătate pe tot parcurusl zilei, inclusiv la sfârșit de săptămână, vom scădea presiunea pe UPU. (...) Circa 40% dintre intervențiile ambulanței se rezolvă la domiciliul pacientului, în cazul celorlalte servicii de tip SMURD, unde sunt puțini angajați care sunt specializați, adică medici și asistenți, pacienții sunt transportați direct la UPU. Trebuie să facem o distincție foarte clară între pacienții care au într-adevăr nevoie de asistență medicală de urgență și alte categorii de afecțiuni care au nevoie de servicii medicale în apropierea domiciliului care să fie permanent disponibile”, a declarat Alexandru Rafila.

În ceea ce privește scandalul cu DSU legat de medicina de urgență, ministrul a spus că nu face dialog pe Facebook.

„Nu era vorba de un act normativ al DSU, era vorba de legea de organizare a MAI, un proiect de lege, el a rămas în stand by și nu putem să preluăm atriubuțiile MS să le transferăm unui alt minister, care are cu totul și cu totul altă activitate decât cea de asigurare a asistenței medicale. Eu din păcate n-am avut interlocutor, am fost deschis tot timpul la dialog. Eu dialoguri pe Facebook nu prea fac, singurele remarci au fost pe Facebook sau în interviuri care s-au desfășurat în biroul domnului doctor Arafat, care singur se intervieva și ne explica care sunt elementele legate de medicina de urgență”, a mai spus Rafila.

