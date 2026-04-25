Cutremur politic: Nicușor Dan a semnat demisiile miniștrilor PSD. Interimarii preiau ministerele

„Am semnat asearǎ demisiile miniștrilor social-democrați și propunerile de miniștri interimari, transmise de către Guvern”, se arată în mesajul publicat sâmbătă de Nicușor Dan pe Facebook.

De asemenea, a anunțat convocarea, pentru luni, a unei întâlniri cu liderii partidelor care au guvernat pentru discuții tehnice legate de programele PNRR și SAFE.

„Îmi voi exercita în continuare rolul de mediator. Ca atare, i-am invitat, luni, pe liderii celor patru partide politice pro-europene și pe liderul grupului parlamentar al minorităților naționale, pentru a avea o discuție tehnică și aplicată despre programele majore pentru România, precum SAFE și PNRR”, continuă președintele.

Reprezentanții PSD din guvern și-au anunțat joi demisiile, aceștia având un vicepremier, Marian Neacșu, și șase miniștri: Alexandru Rogobete (Sănătate), Radu Marinescu (Justiție), Florin Barbu (Agricultură), Florin Manole (Muncă), Bogdan Ivan (Energie) și Ciprian Șerban (Transporturi).

(sursa: Mediafax)