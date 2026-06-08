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Tomac cheamă suveraniștii și UDMR la discuții

de Redacția Jurnalul    |    08 Iun 2026   •   20:45
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Tomac cheamă suveraniștii și UDMR la discuții
Premierul desemnat încearcă să strângă o majoritate din partidele mici

Premierul desemnat Eugen Tomac poartă în continuare discuții pentru susținere parlamentară. Marți va avea întâlniri cu UDMR, cu Grupul Minorităților Naționale, cu Uniți pentru România, PACE și POT.

Programul consultărilor politice desfășurate de premierul desemnat Eugen Tomac continuă marți.

Astfel, de la ora 10.00 are întâlnire cu UDMR, la sediul partidului, iar de la ora 15.00, cu Grupul Minorităţilor Naţionale.

De la ora 16.00 va purta discuții cu Uniţi pentru România, de la ora 17.00 cu PACE, iar de la 18.00 cu POT.

Exceptând UDMR, întâlnirile sunt la grupul fiecărei formațiuni din Parlament.

Ulterior, Eugen Tomac va avea discuții și cu membrii neafiliați din Parlament.

Luni, premierul desemnat a purtat discuții cu PNL, USR și PSD.

(sursa: Mediafax)

 

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Subiecte în articol: eugen tomac udmr suveranisti
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