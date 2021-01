Dacia lansează Bigster, un SUV de 4,6 metri lungime

Noul SUV lansat de Dacia, sub numele Bigster, este soluția pentru un vehicul de segment C, accesibil la preț. Modelul are 4,6 metri lungime și poate fi echipat cu motorizări alternative şi hibride.

Dacia a prezentat, joi, conceptul unui model SUV de 4,6 metri lungime, robust, spaţios. Sub numele Bigster, SUV-ul prefigurează soluţia propusă de Dacia pentru un vehicul de segment C accesibil la preţul unui model din segmentul inferior.

„Conceptul Dacia Bigster exprimă viitoarea evoluţie a mărcii. Este un vehicul care oferă ceea ce este esenţial, evocând spiritul de aventură şi aducând în plus o tuşă „cool”. Bigster este dovada faptului că un vehicul accesibil poate fi şi atractiv. Noi, cei de la Dacia, credem acest lucru iar dovada este conceptul prezentat azi”, spune Alejandro Mesonero-Romanos, director de design Dacia.

Nu doar dimensiunile exterioare sunt generoase în cazul conceptului Dacia Bigster, ci și interiorul este spaţios.

Elemente definitorii ale noului model sunt semnătura luminoasă în formă de Y, care e mai amplă, accentuând aspectul robust specific modelelor SUV, un aspect pus şi mai mult în valoare de culoarea verde închis a caroseriei.

Conceptul Bigster poate fi echipat cu motorizări alternative şi hibride, asigurând astfel adaptarea permanentă atât la nevoile clienţilor, cât şi la evoluţia reglementărilor în domeniul auto.

Cu ocazia prezentării de către Groupe Renault a planului său strategic Renaulution, marca Dacia şi-a dezvăluit strategia pentru următorii cinci ani.

Astfel, prin crearea noului business unit Dacia-Lada, Dacia îşi va spori eficienţa şi competitivitatea şi îşi va extinde atât prezenţa pe pieţele externe, cât şi gama de modele, prin abordarea segmentului C.

Conceptul Bigster prefigurează deschiderea gamei Dacia către noi orizonturi.

„Dacia va continua să propună clienţilor modele fiabile, la cel mai bun preţ. Odată cu crearea noului business unit Dacia-Lada, vom exploata la maxim potenţialul platformei modulare CMF-B, vom deveni mai eficienţi şi vom creşte calitatea, competitivitatea şi atractivitatea produselor noastre. Avem aşadar toate atuurile pentru a ne dezvolta spre noi orizonturi. Conceptul Bigster este un indiciu pentru calea pe care o vom urma”, spun cei din companie.

Dacia a vândut începând din 2004 peste 7 milioane de vehicule în 44 de ţări, multe din modelele sale fiind bestseller în segmentul lor. Astfel, în Europa, Sandero este în ultimii ani cel mai vândut model către clienţii particulari în timp ce Duster este cel mai vândut SUV către aceeaşi categorie de clienţi.