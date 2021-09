Dâmbovița: Doctorița care a eliberat adeverințe false de vaccinate și soțul ei, reținuți

Dacian Cioloș îi invită pe parlamentarii liberali „care sunt în profund dezacord cu modul imoral de a proceda al premierului Cîțu” să semneze moțiunea de cenzură USR PLUS: „Știu că PNL-ului nu îi vine...

PSD va vota o eventuală moțiune de cenzură depusă de AUR și USR PLUS, a declarat joi seara liderul PSD Marcel Ciolacu, care și-a exprimat, totuși dubii că partidele respective vor putea strânge semnăturile...

Nu am negociat nimic cu AUR, dar când vorbim de o moțiune de cenzură pentru un guvern care nu mai are sprijin este un vot de conjunctură pe un subiect important, spune Dan Barna. „Nu am negociat nimic (cu AUR -...