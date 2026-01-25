Diana Buzoianu vrea să instaleze garduri electrice în zonele frecvente de urși

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat pe Facebook că un nou buget a fost alocat pentru montarea a 1.635 de garduri electrice în comunitățile cu incidente frecvente cu ursul brun.

„Am promis un pachet de măsuri echilibrate pentru gestionarea conflictelor om-urs. Livrăm promisiunile făcute!”, a scris Buzoianu,

Ministra Mediului a declarat că prin Administrația Fondului pentru Mediu a fost aprobată o finanțare de 24 de milioane de lei pentru instalarea a 1.635 de sisteme de garduri electrice în comunitățile unde incidentele cu ursul brun au loc des.

Diana Buzoianu a precizat că acest program a fost lansat încă din 2023, dar că implementarea lui a fost blocată mai bine de doi ani și abia acum a fost readus pe linia de aplicare.

Ministra Mediului a transmis în postarea sa de pe Facebook că este o prioritate prevenirea pentru protecția atât a oamenilor, cât și a animalelor.

„Prevenția funcționează. Și protejează vieți – ale oamenilor și ale animalelor. Gardurile electrice reduc semnificativ riscul de atacuri și pagube, fără a răni animalele și fără a le altera comportamentul natural. Protejează gospodării, stupine, exploatații agricole, dar și traseele naturale ale animalelor” , a scris Diana Buzoianu.

Datele colectate din teren arată că, în zonele unde se aplică măsuri de prevenție, conflictele scad, iar oamenii pot trăi în siguranță, în timp ce fauna sălbatică își păstrează habitatul natural.

Programul anunțat de ministru completează Planul național de acțiune pentru conservarea ursului brun și este o schimbare „de la reacție la prevenție, de la improvizație la politici publice bazate pe știință.”

„Continuăm. Cu date, cu soluții și cu respect pentru oameni și pentru biodiversitate.”, a mai declarat Buzoianu.

(sursa: Mediafax)