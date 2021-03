FOTO. Daniel Băluță și Nicușor Dan, la inaugurarea grădiniței nr. 30 din Sectorul 4

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a participat, luni, la invitația primarului Daniel Băluță, la inaugurarea grădiniței nr. 30 din Sectorul 4, care a fost reabilitată. Pentru realizare lucrărilor, cei peste 200 de copii înscriși la această grădiniță au fost relocați în spații amenajate la școala 100.

„Mai mult decât orice, mă bucură că astăzi a răspuns invitației noastre primarul general al Capitalei. Oamenii nu ne-au votat la primărie să facem politică, oamenii ne-au votat ca să găsim soluții împreună pentru a crește calitatea vieții. Domnule Nicușor Dan, sunteți bine-venit în Sectorul 4 și am încredere că împreună le vom arăta bucureștenilor o administrație eficientă, de calitate, cu rezultate concrete”, a declarat primarul Sectorului 4, Daniel Băluță (PSD).

De asemenea, primarul Sectorului 4, a menționat că, în ultimii ani, la nivelul întregului sector au fost modernizate 20 de școli și grădinițe.

„Pentru noi, cel mai sărac sector al Capitalei, a însemnat un efort imens, care totalizează fonduri de peste 280 milioane de lei. Din această sumă, 80 de milioane de lei au fost obținuți prin aplicațiile pe care Sectorul 4 le-a avut prin programele desfășurate de Uniunea Europeană. În permanență am căutat soluții și am obținut finanțări europene și naționale care ne-au permis să ajungem astăzi la un standard înalt de siguranță al unităților noastre de învățământ. Numai în acest an am reușit să semnăm pentru programul operațional de competivitate un program menit să doteze toate unitățile școlare din Sectorul 4 tot ce este necesar pentru desfășurarea învățământului online, asigurându-ne că toți copiii din Sectorul 4 vor avea atât tablete. cât și Internet. De asemenea, așteptăm să semnăm, prin programul Operațional de structură mare o sumă de 20 de milioane de lei, menită să acopere nevoile pe care Sectorul 4 le are în ceea ce privește mănuși, dezinfectant și toate substanțele biocide pe care Ministerul Sănătății le recomandă. Necesarul aducerii unuitâților școlare din Sectorul 4 la un standard occidental este de 117 milioane de euro", a declarat Daniel Băluță.

Nicușor Dan a afirmat că Bucureștiul „încă are o problemă în ceea ce privește școlile și grădinițele, în sensul în care o parte au nevoie de reabilitare, iar o parte au nevoie de consolidare.

„Am fost ales de cetățeni primarul general al Capitalei și sunt obligat de această demnitate și o fac cu plăcere să colaborez cu cei șase primari de sectoare din București, pentru că am fost ales pentru a rezolva problemele cetățenilor. O să mă vedeți, în măsura în care voi fi invitat, la multe alte obiective inaugurate sau începute din celelalte sectoare”, a mai precizat Nicușor Dan.