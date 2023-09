David Popovici strânge bani pentru cinci frați cu talent muzical

„Se apropie ziua mea, împlinesc 19 ani. Și nu pot să nu mă gândesc la câte am realizat, la câte am învățat din munca și din parcursul meu de până acum, dar mai ales că mereu, mereu, lângă mine au fost doi părinți care au putut să îmi ofere tot ceea ce am avut nevoie pentru a face performanță. Pentru că, fără susținere, un copil nu poate excela, oricât și-ar dori de mult”, a declarat David Popovici, potrivit unui comunicat al organizației Hope and Homes for Children.

Conform documentului, pentru ca cei 5 frați, Andrei, Matei, Bogdan, David, Teodor, să își poată urma pasiunea fără nesiguranța zilei de mâine, este necesară strângerea sumei de 45.000 de euro. Inițiativa își propune să le ofere liniștea unui cămin al lor și șansa de a avea propriul drum către lumea muzicii.

Andrei cântă la vioară și a absolvit Conservatorul, Matei și Bogdan studiază pianul, trec în anul II la Conservator, iar Teodor și David sunt în clasa a XII-a la canto clasic, respectiv chitară, și se pregătesc amândoi pentru aceeași facultate.

„Pentru toată reziliența, pasiunea pentru muzică și puterea acestor băieți, de care nu mulți dintre noi am fost capabili, de mici copii - eu aleg să cred că îi putem ajuta, împreună. Avem nevoie să strângem 45.000 de euro pentru ca o casă a lor să devină punctul lor de stabilitate, pentru totdeauna”, mai spune David.

Donațiile se pot face pe Galantom, iar în urma unei trageri la sorți unul dintre donatori va avea parte de o întâlnire cu David Popovici.

Anul trecut, echipamentul de campion al lui David Popovici a adunat, în mai puțin de o lună, pe aceeași platformă, donații în valoare de peste 40.000 de euro. Cu suma strânsă, organizația a putut muta acasă un fost campion - pe Florentina Filipovici, fostă vicecampioană mondială la canotaj juniori, care suferă de o boală grea și nu avea unde locui împreună cu cei trei copii.

(sursa: Mediafax)