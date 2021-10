Decretul privind desemnarea lui Dacian Cioloş candidat la funcţia de premier, publicat în Monitorul Oficial

Decretul privind desemnarea lui Dacian Cioloş în calitatea de candidat la funcţia de prim-ministru a fost publicat, luni seara, în Monitorul Oficial.



Preşedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul privind desemnarea lui Dacian Cioloş în calitatea de candidat la funcţia de prim-ministru, pentru a cere votul de încredere al Parlamentului asupra programului şi listei noului Guvern, după ce a avut consultări cu partidele şi formaţiunile parlamentare.



"Formaţiunile politice au venit cu diferite abordări, cu diferite propuneri, aşa cum reprezentanţii acestor formaţiuni le-au prezentat şi opiniei publice. Din toate aceste propuneri, eu am reţinut una pe care o voi şi pune în practică, şi anume am decis să desemnez pentru poziţia de candidat la funcţia de prim-ministru pe domnul Dacian Cioloş", a afirmat Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni.



Conform articolului 103 din Constituţia României, preşedintele desemnează un candidat pentru funcţia de prim-ministru, în urma consultării partidului care are majoritatea absolută în Parlament ori, dacă nu există o asemenea majoritate, a partidelor reprezentate în Parlament.



Candidatul pentru funcţia de prim-ministru va cere, în termen de 10 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului şi a întregii liste a Guvernului.



Programul şi lista Guvernului se dezbat de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună.



Parlamentul acordă încredere Guvernului cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor.