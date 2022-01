DGPMB: Poliţistul care a accidentat mortal o fată avea permis de Marea Britanie, valabil şi în România

Poliţistul care a accidentat mortal, joi, o fată de 13 ani obţinuse permisul de conducere în România în 2012 şi l-a preschimbat în 2016 în Marea Britanie, fiind valabil pe bază de reciprocitate cu Uniunea Europeană, a informat Biroul de presă al Poliţiei Capitalei.

"Având în vedere informaţiile apărute în spaţiul public cu privire la permisul de conducere deţinut de către poliţistul implicat în evenimentul rutier de ieri, facem următoarele precizări: bărbatul a obţinut permisul de conducere în anul 2012, în România; în anul 2016, bărbatul şi-a preschimbat permisul în Marea Britanie; având în vedere Convenţia de la Viena din 8 noiembrie 1968, permisul de conducere este valabil, pe bază de reciprocitate UE", se explică într-un comunicat.

Accidentul s-a petrecut în Sectorul 1, agentul de poliţie aflat la volan accidentând două fete care traversau strada. Una dintre ele a fost transportată la spital, iar cea de a doua a murit la locul accidentului.



Potrivit purtătorul de cuvânt al Poliţiei Capitalei, Diana Sarca, poliţistul, care era încadrat din 2017, a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost zero. El se afla singur în maşină.



Cercetările au fost preluate de Brigada Rutieră în vederea stabilirii cauzelor şi condiţiilor în care s-a produs accidentul.

Mama fetiței supraviețuitoare în accidentul din Capitală rupe tăcerea: ”L-au văzut cum a accelerat și mai tare! Nici semnal sonor, nici luminos”

Antena 3 a prezentat imaginile în care se poate observa cum cele două fete au grăbit pasul în momentul în care au văzut mașina de Poliție venind spre ele.

În imagini se poate vedea cum fetele se asigură înainte să coboare de pe trotuar, iar când ajung la jumătatea străzii o iau la fuga pentru a scăpa din fața mașinii de Poliție care circula cu viteză.

Mama fetiței de 11 ani care a supraviețuit accidentului de ieri, din Capitală, a declarat că cele două copile au grăbit pasul, în momentul în care au văzut mașina polițistului, care se apropia în viteză. Însă șoferul nu a frânat, ci le-a lovit în plin.

”Ca orice mamă am întrebat-o în primul rând cum se simte și apoi cum s-a întâmplat. Și mi-a explicat copilul: ”Mami, ne-am asigurat de nu știu câte ori, stânga-dreapta. Nu venea nicio mașină. Am coborât pe trecerea de pietoni. Raisa se ținea de mine”. Se țineau una de cealaltă, de fapt. Am ajuns aproape de trecerea de pietoni și la un moment dat a văzut că venea acest individ cu o viteză destul de mare pentru zona respectivă și pentru faptul că se apropia de trecerea de pietoni.

Copilele atunci au grăbit pasul ca să ajungă pe trotuar și l-au văzut cum a accelerat și mai tare. Pe fetița mea a lovit-o și a aruncat-o pe burtă pe trotuarul celălalt, iar de Raisa nu mai știa.

Mi-a spus: ”Mami, nici semnal sonor, nici luminos”, a povestiti femeia la Antena 3.

Bunica fetei care şi-a pierdut viaţa a mers în urmă cu scurt timp la locul tragediei. Oamenii au adus şi ei lumânării şi jucării.

Polițistul care a omorât o fetiță pe trecerea de pietoni, filmat când o împingea cu piciorul

Antena 3 a prezentat imaginile care dovedesc că agentul de poliție care a accidentat groaznic două fete, în Capitală, a împins-o cu piciorul pe fata cea și-a pierdut viața.

Prin acest gest revoltător polițistul a vrut să verifice dacă fata mai trăiește, spun martorii. Polițistul circula cu viteză foarte mare.