Ministra Mediului merge la Gura Teghii pentru discuții cu localnicii despre hidrocentrala Surduc

Ministerul Mediului anunță că Diana Buzoianu va ajunge duminică după-amiază în comuna Gura Teghii, satul Păltiniș, unde se va întâlni cu localnicii preocupați de planurile privind hidrocentrala Surduc.

Vizita are loc pe fondul discuțiilor și controverselor generate de proiect, care ar putea avea un impact asupra mediului și comunităților din zonă.

Oficialul va susține și o declarație de presă la Căminul Cultural din Păltiniș, programată pentru ora 16.30.

(sursa: Mediafax)