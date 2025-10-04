Ministra Mediului merge la Gura Teghii pentru discuții cu localnicii despre hidrocentrala Surduc

x close
de Redacția Jurnalul    |    04 Oct 2025   •   23:40
Diana Buzoianu, ministra Mediului, se va întâlni duminică cu locuitorii din satul Păltiniș, comuna Gura Teghii (județul Buzău), pentru a discuta proiectul hidrocentralei Surduc.

Ministerul Mediului anunță că Diana Buzoianu va ajunge duminică după-amiază în comuna Gura Teghii, satul Păltiniș, unde se va întâlni cu localnicii preocupați de planurile privind hidrocentrala Surduc.

Vizita are loc pe fondul discuțiilor și controverselor generate de proiect, care ar putea avea un impact asupra mediului și comunităților din zonă.

Oficialul va susține și o declarație de presă la Căminul Cultural din Păltiniș, programată pentru ora 16.30.

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: diana buzoianu surduc
