Diavoli sau Zeițe. Povestea nespusă a femeilor din rezistență, luptătoare în ghetourile lui Hitler

Judy Batalion s-a născut într-o familie de evrei din Canada, are 45 de ani, un doctorat în istoria artei și trăiește la New York. A scris o piesă de teatru despre identitatea feminină evreiască și moștenirea emoțională a traumei, pe măsură ce aceasta a fost transmisă de-a lungul generațiilor. A vrut să afle cât mai multe despre femeile evreice care au luptat împotriva naziștilor. În 2007 a descoperit la British Library din Londra o carte de 185 de pagini, „Freuen in di Ghettos” (Femei din ghetouri), publicată la New York în 1946.

Poveștile a zeci de tinere evreice necunoscute care au luptat în rezistenţă împotriva naziştilor, mai ales în ghetourile poloneze: mituiau gardienii Gestapo, ascundeau revolvere în pâini şi ajutau la construirea sistemelor de buncăre subterane, flirtau cu naziştii, îi cumpărau cu vin, whisky şi produse de pati¬serie şi, pe ascuns, îi împuşcau şi îi ucideau; se implicau în misiuni de spionaj, distribuiau acte de identitate false şi manifeste clandestine şi erau purtătoare ale adevărului despre tot ce se întâmpla cu evreii; ajutau bolnavii şi învăţau copiii; bombar¬dau căile ferate germane şi au aruncat în aer alimentarea cu energie electrică din Vilnius; se îmbrăcau ca neevreice, lucrau ca slujitoare în partea ariană a oraşului şi îi ajutau pe evrei să scape din ghetouri prin canale şi coşuri de fum, săpând găuri în pereţi şi târându-se pe acoperişuri; mituiau călăii, scriau ştiri pentru posturi de radio candestine, susţineau moralul grupului, negociau cu proprietarii polonezi, păcăleau Gestapoul să le care bagajele pline cu arme și au avut grijă de cea mai mare parte a administrației rezistenței.

O carte care scotea în evidență activitatea femeilor „luptătoare din ghetou“: agente clandestine care proveneau din mişcările evreieşti de tineret şi care acţionau în ghetouri, comba¬tante, redactoare de buletine informative clandestine şi activiste sociale; în particular, femeile alcătuiau marea parte a „curierilor", un rol specific aflat în inima operaţiunilor: se deghizau ca neevreice şi călătoreau între ghetouri închise şi oraşe, făcând contrabandă cu oameni, cu bani, documente, informaţii şi arme, pe multe dintre acestea obţinându-le chiar ele.

Cercetând mai departe, Judy Batalion a descoperit zeci d ejurnale ale acestor femei , publciate de mici edituri, și sute de mărturii în poloneză, rusă, ebraică, idiș, germană, franceză, olandeză, daneză, greacă, italiană și engleză, din anii 1940 până astăzi. .

„La câteva luni după ce îmi începusem cercetarea, m-am con¬fruntat cu ceea ce reprezintă averea şi provocarea unui scriitor; adunasem mai multe poveşti de rezistenţă incredibile decât mi-aş li putut închipui vreodată. Cum să-mi restrâng căutarea şi să-mi selectez personajele principale?”

Rezultatul este această extraordinară, preznetată astfel de editori:

Acestea sunt cuvintele folosite chiar de către inamici referitor la tinerele luptătoare evreice, eroinele uneia dintre cele mai importante povesti din cel de-al Doilea Razboi Mondial.

Plina de forta si inspiratie, cartea Diavoli sau zeite descrie o lume aproape necunoscută până acum, plină de curaj și de o vitejie ieșită din comun, și încălzită, în același timp, de o sensibilă și indestructibilă prietenie feminină.”



Judy Batalion. Diavoli sau Zeițe. Povestea nespusa a femeilor din rezistență, luptătoare în ghetourile lui Hitler. Traducere din limba engleză de Elena Arhire. Editura RAO. 629 pag.

(sursa: Mediafax)