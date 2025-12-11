Avertizare DNSC: Campanie de phishing pentru deturnarea conturilor de TikTok din România

Potrivit instituției, utilizatori din România ai platformei TikTok au raportat primirea unor mesaje suspecte prin care li se cere completarea unui formular pentru confirmarea faptului că sunt deținătorii unui cont sau al unei pagini.

În realitate, spune DNSC, formularul solicită date de logare, iar codul primit prin SMS „reprezintă de fapt codul suplimentar de autentificare (2FA) folosit pentru logarea în cont”.

„Astfel, sub pretextul verificărilor, atacatorii au scopul de a prelua controlul asupra contului de TikTok. Conturile deturnate pot fi folosite ulterior pentru propagarea altor fraude, atacuri cibernetice sau chiar dezinformare”, avertizează DNSC.

DNSC transmite o serie de măsuri de precauție pentru a preveni compromiterea conturilor.

„Nu transmiteți niciodată date de logare sau coduri de autentificare prin mesaje, formulare, email, sau telefonic! Echipele oficiale ale platformelor nu vă vor solicita aceste detalii niciodată. Fiți vigilenți și analizați cu atenție mesajele suspecte de la conturi sau persoane necunoscute. Raportați astfel de tentative de fraudă către DNSC, prin numărul de telefon 1911 sau prin platforma PNRISC”, a subliniat instituția.

(sursa: Mediafax)