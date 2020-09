Doliu în medicina românească. Prof. Dr. Ovidiu Băjenaru a murit răpus de Covid-19

Prof. Dr. Ovidiu Băjenaru, director al Departamentului de neuroștiințe de la UMF Carol Davila, a murit răpus de noul coronavirus. Acesta avea 63 de ani. Era internat de o săptămână jumătate la Terapie Intensivă la Institutul Matei Balș.



Unul dintre cei mai reputați neurologi din România, Prof.dr. Ovidiu Băjenaru, născut la 12 februarie 1957, a fost profesor de neurologie, director al Departamentului de neuroștiințe clinice de la Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) „Carol Davila" București și șeful Clinicii de neurologie din Spitalul Universitar de Urgență București.

Prof dr Florin-Cătălin Cîrstoiu, managerul Spitalului Universitar de Urgență din București, a transmis un mesaj, după moartea profesorului Băjenaru: „Tuturor celor cunoscuti, dar mai ales noua, personalului medical al SUUB si, in mod particular, colegilor din Clinica de Neurologie, ne este foarte dificil sa vorbim la trecut despre omul, medicul si profesorul Ovidiu Alexandru Bajenaru. Cu imensa parere de rau, inevitabilul s-a intamplat si d-l profesor Ovidiu Bajenaru nu mai este printre noi, dar spiritul domniei sale va fi prezent in continuare prin urmasii lui profesionali. Dumnezeu sa-l odihneasca in pace!”