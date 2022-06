Doliu în presă! Simona Constantinescu de la Antena 3 a murit. A fost răpusă de o boală teribilă

„Am aflat cu tristete ca s-a stins din viata colega noastra Simona Constantinescu, regizor de platou. Mergea pe jos in fiecare zi de la Piata Rosetti pana in Pipera. Iar in timp ce era la serviciu, dupa ce incepea emisia, facea portrete din puncte. Am facut si un interviu cu ea, cand am descoperit adevarata ei menire. Era o artista talentata, recompensata cu premii in mai multe tari. Las mai jos articolul publicat in Jurnalul despre Simona. Avea la profilul de whatsapp aceasta fotografie... Dumnezeu sa te odihneasca, Simona. Imi pare rau...” a scris Mihaela Bîrzilă pe pagina sa de facebook.

Mihaela Bîrzilă a realizat în 2021 un interviu cu Simona Constantinescu despre adevarata ei menire, pictura.

„Simona Constantinescu are 55 de ani și, de când se știe, este fascinată de lumină. Deși face multe portrete, nu o pasionează personajele, ci mai degrabă o frapează cum bate lumina în ochii lor, cum primește ochiul lumina. În 2015, a luat premiul special la un concurs de grafică închinat lui Mihai Eminescu, în 2016 a fost premiată în Argentina, în 2019 a fost invitată la o expoziție a revistei Tintin. Chiar și în 2020, anul pandemiei, a primit o diplomă în Turcia pentru o lucrare cu reprezentarea coronavirusului”.

Face minuni din puncte. Folosește de 22 de ani “punctilismul”, o tehnică învățată în facultate. Pe vremea lui Ceaușescu, a reușit să participe la o expoziție în străinătate, pentru că toată lumea a crezut că Simona Constantinescu este numele unei italience.

"De la 5 ani, îmi plăcea să desenez tot ce mă înconjura, tot ce era viu colorat. Îmi era teamă când tuna și fulgera. Mă băgam în cămară, printre borcanele de dulceață, și desenam. Îmi plăcea la nebunie. Pentru mine, pasiunea mea e oxigen, a desena înseamnă a respira. Iubesc punctele acelea. Sunt seva vieții. Trecerea de la lumină la umbră seamănă cu o galaxie prin care mă plimb în fiecare zi”, povestește Simona.

