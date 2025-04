Încep războaiele comerciale! Vămile americane aplică noile tarife ale lui Trump

Tariful "de bază" de 10% a intrat în vigoare în porturi, aeroporturi şi antrepozite vamale din SUA la ora 12.01 ET (04.01 GMT), prima fază a iniţiativei lui Trump de a respinge total sistemul de tarife convenite reciproc după al doilea război mondial.



Kelly Ann Shaw, avocat comercial la Hogan Lovells şi fost consilier comercial la Casa Albă în timpul primului mandat al lui Trump, a declarat joi la un eveniment de la Brookings Institution că este de aşteptat ca tarifele să se modifice în timp, pe măsură ce ţările încearcă să negocieze rate mai mici, "dar schimbarea (decisă de Trump) este destul de seismică şi semnificativă în ce priveşte modul SUA de a face comerţ cu fiecare ţară de pe pământ".



Printre ţările lovite iniţial de tariful de 10% se numără Australia, Marea Britanie, Columbia, Argentina, Egipt şi Arabia Saudită.



Un buletin al Serviciului SUA pentru vămi şi protecţia frontierelor a prevăzut o perioadă de graţie de 51 de zile pentru mărfurile încărcate pe nave sau avioane şi aflate în tranzit către SUA înainte de 12.01 a.m. ET (04.01 GMT), sâmbătă. Aceste mărfuri trebuie să ajungă la destinaţie până la 12.01 a.m. ET pe 27 mai, pentru a evita taxa de 10%.



La aceeaşi oră, miercuri, 9 aprilie, urmează să intre în vigoare ratele tarifare "reciproce" mai mari ale lui Trump, de 11% până la 50%. În cazul importurilor din Uniunea Europeană tariful va fi de 20%, în timp ce mărfurilor chinezeşti li se va aplica un tarif de 34%, ceea ce va creşte la 54% noile taxe impuse de Trump Chinei.



Noile tarife ale lui Trump nu vizează şi bunurile supuse unor tarife separate de "securitate naţională" de 25%, inclusiv oţelul şi aluminiul, autoturismele, camioanele şi piesele auto.



Administraţia sa a publicat şi o listă cu peste 1.000 de categorii de produse scutite de tarife. Evaluate la 645 de miliarde de dolari în importurile din 2024, acestea includ ţiţei, produse petroliere şi alte produse energetice, produse farmaceutice, uraniu, titan, cherestea, semiconductori şi cupru

AGERPRES