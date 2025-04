Regele Charles meditează asupra războiului, suferinţei şi eroismului în mesajul său de Paşte

''Una dintre enigmele umanităţii este cum de suntem capabili în acelaşi timp de o mare cruzime, dar şi de multă bunătate'', a spus el, descriind ceea ce a numit ''paradoxul existenţei umane''.



''Pe de o parte imagini teribile ale suferinţei umane, iar pe de altă parte, fapte eroice în ţările afectate de război, unde persoanele care acordă ajutor umanitar îşi riscă propriile vieţi pentru a proteja vieţile altora''.



Charles, în vârstă de 76 de ani, va asista la serviciul religios de Joia Mare desfăşurat la catedrala Durham, o ceremonie cu prilejul căreia 76 de bărbaţi şi 76 de femei primesc daruri simbolice sub forma unor monede emise special, în semn de mulţumire pentru credinţa lor creştină. Obiceiul are o tradiţie de mai multe sute de ani.



''Sunt trei virtuţi de care omenirea are în continuare nevoie - credinţă, speranţă şi dragoste. 'Iar cea mai mare dintre ele este dragostea'', a spus Charles, referindu-se la un pasaj din Noul Testament.

AGERPRES