Două deputate vor ca serviciile furnizate de psihologi să fie decontate mai ușor prin CNAS

„Pandemia a scos la iveală, cu brutalitate, tragedia stării de sănătate mintală din România: adolescenți care s-au sinucis. Din păcate, pentru acești tineri și pentru familiile lor nu mai putem face nimic. Dar putem să facem tot ce ține de noi pentru a ne asigura să îi protejăm pe cei în viață. Și pe toți cei care au nevoie de ajutor, înainte să fie prea târziu. M-am bucurat enorm că, astăzi, am avut primul dialog pentru a găsi cele mai bune soluții pentru a face asta și un prim obiectiv deja s-a conturat - vrem ca românii să aibă acces mai ușor la servicii psihologice decontate. Și vrem ca medicii psihologi să aibă posiblitatea de a face contract cu Casa Națională de Asigurări pentru a putea oferi aceste servicii pacienților. În momentul de față, traseul este prea complicat. Atât pentru medici, cât și pentru pacienți. Am discutat și despre finanțare și am identificat câteva soluții. Vom reveni în curând cu un document de politică publică și măsuri concrete legislative”, declară deputata USR Diana Stoica.

Deputatele USR pregătesc o inițiativă legislativă pentru ca oamenii să poată apela direct și gratuit la psiholog pentru un număr de ședințe de evaluare și construirea relației terapeutice fără a mai fi nevoie de o trimitere din partea unui medic specialist.

„Perioada pandemiei și amenințările actuale au accentuat nevoia serviciilor de sănătate mintală pentru populație, iar multe țările au extins deja bugetele în acest sens. Este timpul să doborâm și noi bariera preconcepțiilor și să încurajăm românii să apeleze la psiholog. În urma dezbaterii de astăzi, majoritatea celor implicați au fost de acord cu propunerea noastră privind decontare directă a unui număr de servicii psihologice incluse în contractul cu CNAS. Mai precis, oamenii să poată apela direct și gratuit la psiholog pentru un număr de ședințe de evaluare și construirea relației terapeutice fără a mai fi nevoie de o trimitere din partea unui medic specialist. Urmează o propunere legislativă și continuarea dialogului cu Ministerul Sănătății și CNAS pentru modificarea legislației secundare tot în această direcție”, precizează deputata USR Oana Murariu.

Propunerile USR de la care a pornit dezbaterea au fost posibilitatea de încheiere directă a contractelor de furnizare de servicii de psihologie între casele județene de asigurări de sănătate și cabinetele de psihologie, decontarea unui număr de servicii psihologice persoanelor asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate – evaluare psihologică, consiliere psihologică, psihoterapie etc., precum și abordarea sănătății mintale prin acțiuni preventive.

(sursa: Mediafax)