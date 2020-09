Dr. Virgil Musta, despre începerea școlii: Este bine să înțelegem că nu vor exista „zero riscuri” în cazul trimiterii copiilor la școală

Medicul Virgil Musta, manager al Spitalului de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara, a explicat, într-un mesaj postat pe Facebook, care sunt responsabilitățile care vin odată cu noul an școlar. De asemenea, acesta atrage atenția că nu există „zero riscuri” în cazul școlii față-n față.



„Începerea școlii cu responsabilitate, implicare și dialog constructiv. Revin pe acest subiect pentru că știu cât de important este și ce implicații are, nu doar asupra copiilor. Am spus și anterior că sunt evidente pentru dezvoltarea copiilor avantajele educației realizate la școală, atât pentru transmiterea și asimilarea informațiilor, cât și pentru socializare. În același timp, este bine să înțelegem încă de pe acum că nu vor exista “zero riscuri” în cazul trimiterii copiilor la școală, așa cum de fapt, nici înainte de această pandemiei, nimeni nu putea garanta faptul că prin prezența la școală copiii nu se puteau îmbolnăvi de alte boli transmisibile (mai ușoare sau mai severe) sau că nu ar putea transmite apoi astfel de boli celor din familie. Sigur că acum suntem în situația în care știm de prezența acestui virus în comunitate, dar știm deja și câteva măsuri prin care putem preveni transmiterea acestuia, inclusiv în școli. Important este ca aceste măsuri să fie și respectate, în permanență.”, scrie medical Virgil Musta.



Pe de altă parte, acesta spune că în ciuda faptului că ne confruntăm cu „o situație neobișnuită, dificilă”, aceasta poate fi depășită „prin înțelegerea clară și asumarea rolului fiecărei părți implicate, cât și printr-o implicare și dialog constructive permanent între aceste părți”.



„Este vorba de fapt despre un parteneriat funcțional între aceste părți, astfel încât să nu înceapă să dea vina unii pe alții, ci să existe implicare, responsabilitate și comunicare transparentă continuă.”, scrie Virgil Musta.



Medicul explică și care sunt aceste părți care trebuie să dea dovadă de responsabilitate, cât și care sunt acestea. Prima parte implicată este chiar unitatea de învățământ.



„Unitatea de învățământ (administrația) La nivelul fiecărei școli, grădinițe etc trebuie respectate protocoale clare care să asigure condițiile pentru distanțarea copiilor în clase, evitarea activităților care duc la aglomerare, curățirea și dezinfecția suprafețelor, aerisirea încăperilor, conditii de igienă prin punerea la dispoziție de apă, săpun, dezinfectanți, atât copiilor, cât și profesorilor. De asemenea, în școală e foarte important să se realizeze educația copiilor pentru prevenirea îmbolnăvirii cu acest virsus, dar și pentru o viață sănătoasă în general. Fiecare unitate de învățământ trebuie să aibă stabilite proceduri clare și pentru situațiile în care există copii suspecți de a fi infectați sau chiar contaminați, astfel încât să acționeze corect în aceste situații. Acolo unde există personal medical școlar, aceștia vor fi implicați în triajul zilnic, cât și în educația profilactică. Școala este cea care are decizia de a continua fizic sau online procesul de învățământ și ar trebui să fie cea care inițiază și menține un dialog permanent cu profesorii, părinții și autoritățile locale.”



O altă parte implicată este reprezentată de părinți și copii:



„Părintii trebuie să-și asume responsabilitatea de a observa permanent starea copiilor și de a nu trimite la școală copilul bolnav, copilul cu anumite simptome sau pe cei care au fost în contact cu persoane depistate cu covid. Nu poate fi școala vinovată, dacă oferă condițiile de mai sus, dar vin copii bolnavi din comunitate. E adevărat că formele asimptomatice la copii nu au cum să fie depistate nici de părinți, nici de profesori și nici chiar de către medicii școlari. De aceea, există acest risc ca astfel de copii apparent sănătoși să fie prezenți la școală și să poată transmite virusul la alți copii sau cadre didactice, risc ce se încearcă a fi cât mai mult diminuat prin respectarea măsurilor de distanțare, igienă și de purtare a măștii în anumite situații. Părinții trebuie să înțeleagă corect și rațional existența unui astfel de risc și să analizeze bine situația din familie. Dacă există persoane vulnerabile în familie, fie că sunt copii, părinți sau bunici (care suferă de diabet, obezitate, bolile cardiovasculare, BPCO, neoplazii) și care au risc de evoluție severă a bolii dacă se contamineză, atunci e recomandabil să opteze pentru școala online, cel puțin pentru o perioadă. Tot părinții (împreună cu profesorii) au rolul de a educa permanent copiii și de a le explica corect și pe limbajul lor ce trebuie să facă, cum să se protejeze și cum să se comporte.”, mai scrie medical Virgil Musta.



A treia parte implicată este reprezentată de profesori, care au un rol foarte important în supravegherea respectării măsurilor de prevenție în școli.



„Profesorii au un rol important în supravegherea respectării măsurilor în școli, cât și în educare și informarea copiilor referitor la prevenție. Dar, în același timp, cadrele didactice pot fi pe de-o parte purtători ai virusului și de aceea trebuie să nu vină la școală dacă au simptome sau dacă au fost în preajma persoanelor infectate, iar pe de altă parte, există un risc de a se contamina de la școală, motiv pentru care și ei trebuie să își analizeze situația din familie, iar acolo unde există vulnerabilități, să optze și ei pentru predare online. De asemenea, la școală e foarte imporant să păstreze distanța fizică și să poarte măști, mai ale din cele care protejează mai bine (ffp2 sau ffp3).”, mai scrie medical Virgil Musta.



Ultima parte implicată este reprezentată de autorități:



„Autoritățile locale (administrative și medicale) trebuie să comunice permanent și să transmită instrucțiuni clare școlilor și părinților pentru a ști exact cum să procedeze în cazurile de copii suspecți sau contaminați, pentru a nu se genera confuzie și neîncredere. De asemenea, trebuie să se asigure că există posibilitatea acordării de servicii medicale prompte și complete pentru toți copiii (și adulții) care ar putea fi infectați după deschiderea școlilor. Acest lucru s-ar putea realiza chiar și în afara spitalelor, pentru cazurile ușoare, cu ajutorul unor echipaje medicale mobile care să viziteze copiii acasă și să recolteze chiar acolo toate analizele necesare pentru a fi siguri că nu există semnale că boala ar putea evolua negativ, plus monitorizare permanentă de la distanță realizată de către medicii de familie/medicii pediatrii.”



Medicul adaugă, în încheiere, că fiecare dintre aceste părți trebuie să acționeze responabili, împreună.



„Închei prin a spune că este foarte important în această perioadă ca toți să înțelegem că trebuie să fim parte constructivă din soluție și să acționăm responsabili, să nu dăm tot timpul doar vina unul pe altul, ci împreună să acționăm astfel ca educația copiilor noștri să se desfășoare cât mai normal, cu diminuarea cât de mult posibil a riscului de îmbolnăvire a copiilor sau a membrilor familiilor lor. Vă mulțumesc pentru înțelegere, pentru efort și pentru responsabilitate! Tot împreună vom reuși!”.