Dragonul Roșu, devastat de flăcări. Intervenția pompierilor continuă și astăzi

de Redacția Jurnalul    |    27 Aug 2025   •   08:47
Operațiunile de intervenție la incendiul de la Dragonul Roșu continuă astăzi pentru îndepărtarea materialelor arse.

Pompierii vor folosi buldoexcavatoare pentru a accesa focarele care au rămas acoperite sub pereții prăbușiți ai depozitului.

Zece autospeciale de stingere rămân în dispozitiv pentru monitorizarea situației.

Incendiul de marți seara, localizat în jurul orei 02:30, a afectat o suprafață de 3.800 de metri pătrați și a necesitat intervenția a 28 de autospeciale.

Pompierii au reușit să protejeze halele învecinate, care au o suprafață considerabil mai mare decât zona incendiată.

Alimentarea cu apă s-a făcut permanent din afara obiectivului afectat pentru susținerea operațiunilor.

(sursa: Mediafax)

