Dragonul Roșu, devastat de flăcări. Intervenția pompierilor continuă și astăzi

Pompierii vor folosi buldoexcavatoare pentru a accesa focarele care au rămas acoperite sub pereții prăbușiți ai depozitului.
Zece autospeciale de stingere rămân în dispozitiv pentru monitorizarea situației.
Incendiul de marți seara, localizat în jurul orei 02:30, a afectat o suprafață de 3.800 de metri pătrați și a necesitat intervenția a 28 de autospeciale.
Pompierii au reușit să protejeze halele învecinate, care au o suprafață considerabil mai mare decât zona incendiată.
Alimentarea cu apă s-a făcut permanent din afara obiectivului afectat pentru susținerea operațiunilor.
(sursa: Mediafax)
