Mitică Popescu, mărturisiri cutremurătoare despre uriașa iubire pentru Leopoldina Bălănuță: Te iubesc atât de mult, încât aș vrea să mori înaintea mea

La trecerea în neființă a marelui actor, reluăm cutremurătorul interviul pe care Mitică Popescu l-a acordat cotidianului JURNALUL în 2004:

"Povestea de dragoste dintre Leopoldina Balanuta si Mitica Popescu nu are ingredientele cu care ne-am obisnuit pana acum, adica pasiune, certuri si reintoarceri furtunoase. Dimpotriva, istoria acestor doi oameni s-a bazat pe o iubire calda si pe o camaraderie cum rar s-au intalnit.

Este un subiect care l-a rascolit pe Mitica Popescu, tocmai pentru ca nimeni nu i-a mai cerut sa cotrobaie in cufarul cu amintiri. Nu i-a fost usor sa isi adune gandurile si a avut nevoie sa traga cu sete din tigara, pentru a-si limpezi sufletul.

"Eram actor la Teatrul din Piatra-Neamt cand am fost anuntat ca s-a eliberat un loc la Teatrul Mic din Bucuresti. Era in anul 1973, iar eu inca imi cautam drumul, chiar daca aveam 37 de ani." Destinul a vrut ca actorul sa fie distribuit alaturi de Leopoldina Balanuta in spectacolele "Dupa cadere" si "Stalpii societatii". In scurt timp, Mitica Popescu a fost cooptat in grupul de prieteni ai Leopoldinei, din care faceau parte Ileana Dunareanu sau Mihai Dogaru, fostul sot al Danei Dogaru.

Cum era si normal, in primul an, intre Poldi si Mitica a existat doar o amicitie, avand in vedere ca mergeau impreuna in turnee, unde s-au cunoscut mai bine. Pana in acest punct, nu au fost efluviuni sentimentale, ci doar discutii despre oameni, intamplari cotidiane sau cariera. Incet-incet, in sufletele celor doi actori se strecura timid iubirea, o iubire tarzie care venea sa rasplateasca puterea rabdarii singuratatii. "Ne facea placere sa ne intalnim doar noi doi, fara prieteni, si stateam ore intregi intr-un restaurant pana la ora inchiderii. Fara declaratii banale, pompoase, am simtit amandoi ca suntem facuti unul pentru celalalt. Am realizat ca o iubesc pe Poldi atunci cand a trebuit sa fie internata timp de o luna si jumatate la Fundeni, din cauza unei peritonite. O vizitam in fiecare zi, ii duceam de mancare si stateam cat mai mult posibil langa ea. Si acum imi mai aduc aminte ca m-a rugat sa-i fac rost de o caseta cu Demis Roussos. I-am indeplinit dorinta si m-am bucurat de bucuria ei."

Tatal Leopoldinei i-a cununat religios



Dupa externare, Leopoldina i-a cerut lui Mitica sa se mute impreuna. Colegii stiau ca ei traiesc o poveste de dragoste, insa nimeni nu le-a cerut amanunte, deoarece Poldi si Mitica erau doi oameni deosebit de discreti in ceea ce priveste viata lor particulara.

S-au casatorit la trei luni dupa cutremurul din martie 1977. Ca o ironie a sortii, in ziua cununiei, pe 2 iunie, Mitica Popescu a trebuit sa fie prezent la spectacolul "Cantarea Romaniei". Viitoarea sotie l-a asteptat doua ore la Starea Civila din Piata Amzei, alaturi de un unchi si doi colegi. Intr-un final, actorul a venit transpirat, dar fericit ca isi indeplineste visul. In acelasi an, la Focsani, si-au petrecut Revelionul la casa parintilor Leopoldinei. Tatal actritei, preot, i-a cununat religios in acea noapte. Mitica Popescu avea 40 de ani, iar Leopoldina Balanuta, 42 de ani. Se pare ca timpul nu a vrut sa tina cu acesti oameni a caror dragoste a fost pe cat de puternica, pe atat de discreta. Trebuie sa spunem ca, din nefericire, Leopoldina Balanuta era o fire bolnavicioasa. Inainte de a-l cunoaste pe Mitica Popescu, regretata actrita suferise sase operatii. De altfel, cei doi s-au casatorit atat de tarziu, deoarece marea doamna a teatrului romanesc a ezitat sa faca acest pas, spunandu-i lui Mitica: "Nu are rost sa te inhami la o caruta stricata". In 1978 ar fi trebuit sa isi petreaca Pastile la Vama Veche.

In acea perioada, Leopoldina facea parte din distributia piesei "Batista pe Dunare". Dramatismul destinului a facut sa fie internata cu diagnosticul ocluzie intestinala. Aflat langa iubita sa in timp ce era transportata spre sala de operatie, Mitica Popescu a fost zguduit de cuvintele triste ale sotiei sale: "Tu stii ca ar fi trebuit sa fiu la spectacol. Ei bine, Dumnezeu a vrut ca acum sa merg la un alt spectacol, mult prea dureros pentru mine". Finalul acestei povesti de iubire este cutremurator si ne duce cu gandul la efemeritatea fiintei umane.

N-a vrut sa se desparta de ochelari si verigheta

Pe 14 octombrie 1998, cei doi soti au urmarit meciul de fotbal Ungaria - Romania si s-au enervat cumplit cand spectatorii maghiari au fluierat imnul de stat al Romaniei. Dupa incheierea partidei, intr-o efuziune sufleteasca, Leopoldina i-a marturisit actorului, astazi in varsta de 67 de ani: "Te iubesc atat de mult, incat as vrea sa mori inaintea mea". Leopoldina ar fi vrut sa-i supravietuieasca, pentru a fi ea cea care sa jeleasca. Dupa care Leopoldina i-a cerut ceva de mancare si apoi si-a aprins o tigara. La scurt timp a acuzat dureri stomacale foarte mari. La miezul noptii, Mitica Popescu isi transporta sotia la Spitalul de Urgenta. Imediat, medicii i-au facut o ecografie, iar dupa paloarea fetei lor actorul si-a dat seama ca sotia sa se afla intr-o stare foarte grava. Chiar in acea noapte, Leopoldina Balanuta a fost operata, pentru ca in dimineata zilei de 14 octombrie, la ora 7:00, marea actrita sa treaca in nefiinta. Ultima conversatie, Mitica Popescu si Leopoldina Balanuta au avut-o despre ochelarii si verigheta actritei. Tocmai de aceea, Mitica Popescu a considerat ca aceste doua obiecte trebuie sa o insoteasca in mormant. Deoarece Leopoldina a debutat la Teatrul Mic cu piesa "Prima Intalnire", colegii au tinut ca sicriul sa fie depus pe scena, intr-un semn de respect fata de memoria lui Poldi. Cand trupul neinsufletit a fost scos de pe scena pe care a slujit-o cu sfintenie, lumea s-a ridicat in picioare si a inceput sa aplaude.

Pe Calea Victoriei, o tiganca, de la care actrita obisnuia sa cumpere flori, a aruncat un brat de trandafiri, un gest emotionant din partea unui om simplu care cu siguranta nu a trecut pragul teatrului. De asemenea, pe tot traseul pana la cimitir, oamenii se opreau, barbatii isi scoteau palariile si aplaudau. Pentru ca Patriarhul Teoctist nu a putut fi prezent la ceremonia funerara, si-a cerut scuze si a trimis sa oficieze slujba pe unul dintre vicarii sai.



INEDIT

Mitica Popescu si Leopoldina Balanuta nu s-au casatorit in biserica pentru ca le-a fost jena sa mai faca pe tinerii insuratei. El avea 40 de ani, iar ea, 42. Au acceptat sa-i cunune tatal Leopoldinei, chiar in casa in care a copilarit actrita. "Ne-a fost jena de varsta noastra. Pentru dragoste nu conteaza varsta, dovada ca am stat impreuna 25 de ani, dar lumea te mai judeca. M-am inteles foarte bine cu Leopoldina. Eu faceam piata, iar ea gatea. Ei ii placea sa pescuiasca, mie nu. Dar am mers in Delta zece ani. Nu avem copii, pentru ca ea nu putea sa ramana insarcinata. Plus ca, noua, actorilor, ne este foarte greu sa crestem si o floare, la programul pe care-l avem."