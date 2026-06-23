Clipe dramatice pentru Daniel Buzdugan. Mama sa, în vârstă de 91 de ani, a fost transportată de urgență la spital

Totul a început în dimineața zilei de ieri, când femeia a plecat singură la piață pentru a pregăti primirea fiului său și a colegilor acestuia din caravana Radio ZU. Temperaturile ridicate i-au provocat însă o stare de rău, iar bătrâna a căzut și și-a pierdut cunoștința.

Potrivit lui Daniel Buzdugan, mai mulți oameni aflați în zonă au intervenit imediat și au solicitat ajutorul unui echipaj de poliție, care a transportat-o în siguranță acasă.

Diagnostice grave după o noapte de coșmar

În timp ce se afla în drum spre Iași, realizatorul radio a primit o nouă veste îngrijorătoare. După ce a ajuns acasă, mama sa a intrat într-o stare de inconștiență.

„Am sunat de pe drum la 112, iar o ambulanță a transportat-o la UPU Sfântul Spiridon”, a povestit acesta.

A urmat o noapte dificilă pentru familie. Medicii au descoperit o fractură de bazin și au ridicat suspiciunea unui accident vascular cerebral. Femeia a fost transferată ulterior la Spitalul de Neurochirurgie din Iași, unde investigațiile au confirmat un AVC ischemic în curs de constituire.

Mulțumiri pentru medicii care au luptat să-i salveze mama

Profund impresionat de profesionalismul personalului medical, Daniel Buzdugan a ținut să transmită public mulțumiri echipelor care au îngrijit-o pe mama sa.

„După ziua de azi simt o nevoie profundă de a înclina capul în fața celor care lucrează în sistemul medical din Iași, oameni care muncesc non-stop, în gărzi de noapte epuizante, gestionând sute de cazuri”, a scris el.

Realizatorul a adresat mulțumiri speciale medicilor și asistenților implicați în îngrijirea pacientei, printre care doctorii Moroșan, Cosmin Andrei, Trandabăț și Thomas Schreiner, precum și asistentei Irina și întregului personal medical și auxiliar.

„Cea mai mare temere a mea era să nu mai putem comunica”

Daniel Buzdugan a mărturisit că cel mai mult s-a temut că accidentul vascular cerebral îi va răpi mamei sale capacitatea de a vorbi și de a-l recunoaște.

„Cea mai mare temere a mea a fost că AVC-ul ne va fura posibilitatea de a mai comunica, că o voi pierde dincolo de un zid al unei tăceri definitive”, a scris acesta.

Din fericire, veștile primite în dimineața următoare au fost încurajatoare. Vedeta Radio ZU și-a găsit mama conștientă, vorbind și recunoscându-l.

„Dumnezeu mi-a oferit o bucurie de nedescris: am găsit-o pe mama bine, vorbind și recunoscându-mă”, a transmis el.

La finalul mesajului, Daniel Buzdugan le-a mulțumit tuturor celor care au contribuit la salvarea mamei sale – de la trecătorii care au intervenit primii, până la polițiști, ambulanțieri, brancardieri, asistente și medici.

„Sunteți cu toții în rugăciunile mele de mulțumire”, a încheiat realizatorul radio.