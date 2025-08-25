Cuplu de traficanți prins cu un „arsenal” de droguri în Gara de Nord, arestat preventiv

DIICOT a dispus, pe 23 august 2025, reținerea a doi inculpați, un bărbat și o femeie, cercetați pentru trafic de droguri de risc și mare risc.

Cei doi au fost prinși în flagrant cu o zi înainte, în Gara de Nord din Capitală, de polițiști ai Secției Regionale de Poliție Transporturi București.

Asupra lor au fost descoperite aproximativ 36 de grame de cocaină, 58 de comprimate ecstasy, 18 comprimate metadonă, 18 de oxicodonă, 36 de alprazolam și 2 grame de canabis.

Toate erau destinate comercializării, potrivit anchetatorilor.

În aceeași zi, judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul București a dispus arestarea preventivă a inculpaților pentru 30 de zile.

Ulterior, perchezițiile făcute la locuința lor au dus la descoperirea altor droguri. 166 de comprimate de metadonă, 28 de diazepam, 20 de alprazolam, 5 de xanax, precum și substanțe vegetale și pulverulente, cântare de precizie, grindere, pipe, sume de bani și un pistol cu bile de cauciuc, deținut fără autorizație.

Acțiunea a fost coordonată de procurorii DIICOT, cu sprijinul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate - Serviciul Antidrog și al Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.

(sursa: Mediafax)