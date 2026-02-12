x close
Resturi ale unei drone, găsite în zona plajei din Tuzla

de Redacția Jurnalul    |    12 Feb 2026   •   14:45
Resturi ce par dintr-o dronă au fost găsite joi pe plaja din zona localității Tuzla.

Polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă s-au deplasat la fața locului în urma unui apel la 112.

Potrivit Gărzii de Coastă, aceștia au identificat pe plaja din zona localității Tuzla resturi metalice, „ce par a aparține unui aparat de zbor fără pilot, fără inscripții vizibile”.

În acest caz se fac cercetări în cooperare cu celelalte autorități cu atribuții în domeniu, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța.

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: drona garda de coasta
